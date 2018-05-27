مصالح أمن برشيد تفك لغز اختفاء الطفل آدم

هسبريس من الرباط

قادت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، أمس السبت، إلى تحديد مكان وجود الطفل آدم، الذي سبق لجريدة هسبريس أن تناولت خبر اختفائه في ظروف غامضة، بعد اصطحابه من قبل امرأة مجهولة.

وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بسرعة وجدية مع بحث لفائدة العائلة تقدم به والد الطفل بتاريخ 25 من نفس الشهر، مباشرة بعد اختفاء طفله البالغ من العمر 6 سنوات، وذلك أثناء لعبه بالقرب من مقر عمل الأب بالحي الحسني بمدينة برشيد، قبل أن تظهر التحريات المكثفة أن الطفل يتواجد رفقة والدته بمدينة سطات.

المعطيات الأولية للبحث أظهرت كذلك أن والدي الطفل منفصلين، وأن الأم قامت باصطحاب الطفل دون علم والده، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة، التي أمرت بمتابعة البحث في القضية، والتحقق من ظروفها وخلفياتها الحقيقية.