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الرئيسية | حوادث | هتك عرض قاصرات يجر فقيها إلى القضاء بمراكش

هتك عرض قاصرات يجر فقيها إلى القضاء بمراكش

هتك عرض قاصرات يجر فقيها إلى القضاء بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 27 ماي 2018 - 16:25

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لستي فاضمة بإقليم الحوز، صباح اليوم الأحد، "فقيها" متزوجا وأبا لعدة أبناء يبلغ من العمر 40 سنة يقطن بدوار بيحلوان بالجماعة المذكورة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تهمتي ممارسة الجنس على قاصرات بالمنطقة نفسها والتغرير بهن.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "الفقيه كان يشرف على تدريس الفتيات القاصرات بالمسجد وتحفيظهن القرآن الكريم، وينفرد بهن لاستغلالهن جنسيا"، مضيفة "أن سبب اكتشاف أمره يعود إلى تقدم شاب لخطبة فتاة من الدوار السابق ذكره، ففضلت الهروب إلى مدينة الدار البيضاء على قبول الزواج منه؛ وهو ما أثار شكوك أفراد أسرتها وعائلتها، الذين اكتشفوا أن ابنتهن فقدت بكارتها".

وأوردت المصادر نفسها أن" البحث، الذي انطلق عقبها من لدن أفراد الأسرة والعائلة دفع الشابة المعتدى عليها، لتعترف بأن فقيه الدوار كان يقوم بالاعتداء جنسيا على الفتيات منذ سنة 2011"، مشيرة إلى "أنه هتك عرض ست فتيات منهن".

يذكر أن سرية الدرك بالمركز الترابي ستي فاضمة تلقت عدة شكايات في الموضوع من آباء الضحايا، ففتحت تحقيقا في مضمونها بناء على تعليمات النيابة العامة المتخصصة؛ وهو ما أدى إلى إيقاف المتهم نفسه، يوم الجمعة الماضي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، للاستماع إليه في محضر رسمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - hello الأحد 27 ماي 2018 - 16:35
دايرين فيها مؤمنين وهما شياطين
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63
2 - ابن سوس المغربي الأحد 27 ماي 2018 - 16:36
حسبي الله ونعم الوكيل على بشر ولا يمكن القول عنه سوى بوزبال معفن حتى الحيوانات لا تصل إلى هذه الدرجة من الفجور و من من؟ من يدعي الإسلام على الدولة المغربية اخد الثأر مم هذه الوحوش الشريرة و ضرب بيد من حديد علة حثالة المجتمع المؤبد اقل ما يستحق الجاني
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50
3 - فؤاد من برشلونة الأحد 27 ماي 2018 - 16:37
حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله معرفت منقول. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبقات تيقى. حسبي الله ونعم الوكيل
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34
4 - سماعيل بناني الأحد 27 ماي 2018 - 16:37
أولا أسم هذا النوع مشعود يستغل الذين في الفساد .
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29
5 - titima الأحد 27 ماي 2018 - 16:38
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يحفظ بنيات المسلمين كاملين
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18
6 - عابر سبيل الأحد 27 ماي 2018 - 16:39
الا كان بصح هادشي راه هاد الوحش خاصو الرجم حتى الموت.......وا عباد الله ردو بالكم راه مابقات تيقا لا ف الفقيه ولا غيرو..........
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24
7 - marokkii الأحد 27 ماي 2018 - 16:39
اين انتم يامالين حظر تعدد الزوجات هالنتيجة كثرة الكلاق و الفساد رمي الاجنة في الشارع وحاويات الازبال امس وجدو رضيع مبتور الرأس اليوم اعتصاب فقيه لفتيات كثرة البيدوفيلات.فين غادين في هد الشي رمضان كريم
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-10
8 - حميدة الأحد 27 ماي 2018 - 16:41
يجب تطبيق أقصى العقوبات بي السجن المئبد هادا المجرم ياودي علا لفقيه
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14
9 - أم فدوى الأحد 27 ماي 2018 - 16:42
ﻻحول و ﻻ قوة إلا بالله....واش هاد فقهة آخر الزمن ﻻ يفقهون إﻻ في الاغتصاب...
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14
10 - مدوخ الأحد 27 ماي 2018 - 16:45
احدروا كل من يتاجر في الدين كالفقهاء وبعض الوزراء
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16
11 - يوسف الأحد 27 ماي 2018 - 16:47
السلام عليكم. اتمنى ان تقبل السلطة العليا للبلاد ان تأمر بحكم الإعدام لوقاية ابنائنا من مثل هذه الأفعال الشنيعة .والله انها تأثر على المجتمع و الأسرة و على المجتمع فما بالكم بالضحية. كلما اقرأ مثل هذه الأنباء تغمرني رعشة قوية مصاحبة بدموع الحصرة و اليد قصيرة .اللهم كفنا شر هذه الوحوووووش. اللهم انا نسألك هدايتهم و تصبر الضحايا. مطالبا الدولة بالوقوف معهم لإنقاد ما تبقى من كرامتهن و ماء الوجه و رد الإعتبار.
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5
12 - الوطنية الأحد 27 ماي 2018 - 16:49
ما حد ما بقات ك التطبق الحكم بالمؤبد على الاقل او الاعدام في حق مغتصبي الاطفال والمعتدين على الفتيات ابدا ستنتهي هذه المشكلة .اويلي بنادم ملا مربض الجنس رغم انه متزوج
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4
13 - anaroue الأحد 27 ماي 2018 - 16:50
يحز في النفس أن نسمع هذه الأخبار في بلدنا ومن يرتكب هذه الجرائم ؟؟؟ من أولئك الذين يدعون أنهم ينشرون الأخلاق ويسعون إلى ترسيخ السلام في المجتمع ..... إذ نرا أنهم في مقدمة الجرائم حق الأطفال لم نعد نعرف أين يكمن المشكل هل في رجال الدين ؟؟ أم الدين نفسه الذي لم يستطيع تخليق رجال الدين حتى
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0
14 - حسين لوجدي الأحد 27 ماي 2018 - 16:50
وماخفي كان أعظم.مبقات ثقة فهاد لوقت
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4
15 - مغتربة ولكن الأحد 27 ماي 2018 - 16:51
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في أعداء الدين .حرام عليكم شوهتو الدين وكرهتو الآباء والأهالي في تحفيظ أبنائهم القرآن بالتحافيظ أو المساجد لأنهم فقدوا الثقة في الملقنين والمشكل هاذ من القدم ماشي جديد تنتمنى نعرف هاد الفقهة لي من هاد النوع مالهم مكبوتين الله ياخد فيهم الحق ونصيحتي للامهات علمو بناتكم وأبناءكم بأن الخوف من الله فقط لا تخشو التهديد والترهيب وقولو الحقيقة مهما كانت وكيفما كانت حتى نضمن حقكم واصغو لاطفالكم كفى قمعا فنتائجه وخيمة للاسف
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2
16 - مغربي الأحد 27 ماي 2018 - 16:53
الله أعلم بما نشر ... لا نستبق الاحداث و نصدق كل ما يقال، الباطل ساااهل في هذا الزمان
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6
17 - rachida الأحد 27 ماي 2018 - 16:54
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا الذءب البشري لا يستحق شفقة من احد ويجب رجمه في الشارع حتى يكون عبرة . فقيه ويدرس القران يقوم بهذه الجريمة النكراء . مصيبة هذي سنفقد الثقة في كل البشر .
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3
18 - محمد الأحد 27 ماي 2018 - 16:56
حسبي الله ونعم الوكيل ان تبت المنسوب إليه من طرف النيابة العامة عليه أن يحكم بأقصى العقوبات
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0
19 - Omar الأحد 27 ماي 2018 - 17:04
لا حول ولا قوة إلا بالله ناس تحدات العلم وفين وصلت حنا باقين مدابزين مع الفقهة دياولنا ....!
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20 - عبدالله مبروكي الأحد 27 ماي 2018 - 17:04
كل مابني على باطل فهو باطل والمنظومة المنتهجة منظومة لاتوافق الشريعة الإسلامية الحقيقية
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0
21 - غيور"ت" الأحد 27 ماي 2018 - 17:05
السلام عليكم.
بما أن هؤلاء قوم لوط يتمتعون بأحكام خفيفة أو السراح، دائما سيبقى عندنا هتك العرض موجود حتى يصبح عاديا.ولهذا يجب في حق هؤلاء الوحوش الإعدام حتى تقف هذه الظاهرة الخطيرة.ليكونوا عبرة لمن سمحت له نفسه بمس أطفالنا.حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
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22 - ع. و الأحد 27 ماي 2018 - 17:09
مابقينا نفهمو فين نقريوا اولادنا.
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0
23 - المتجاوز اﻷحكام المسبقة الأحد 27 ماي 2018 - 17:12
بعد قراءتي للتعاليق اشمأز قلبي حزنا ﻷن اﻹنسان العامي هو الذي يعلق انطﻻقا من اﻷحكام المسبقة وهي عدوة الحقيقة حسب ديكارت فهذا السلوك يحتاج إلى دراسة سيكولوجية محضة ﻷنه سلوك ناتج عن سيرورة بدأت عند "أ"وانتهت عند"ج" لذا فجتمعنا يعاني من خلل قيمي وغياب الثقافة الجنسية هي التي تقود إلى مثل هذه السلوكات فالحديث عن الجنس بالنسبة لمجتمعنا هو حديث عن المدنس فأتمنى أن يتم تكوين أخصاء في سيكولوجيا الجنس لتفادي مثل هذه السلوكات
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