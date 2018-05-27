هتك عرض قاصرات يجر فقيها إلى القضاء بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لستي فاضمة بإقليم الحوز، صباح اليوم الأحد، "فقيها" متزوجا وأبا لعدة أبناء يبلغ من العمر 40 سنة يقطن بدوار بيحلوان بالجماعة المذكورة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تهمتي ممارسة الجنس على قاصرات بالمنطقة نفسها والتغرير بهن.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "الفقيه كان يشرف على تدريس الفتيات القاصرات بالمسجد وتحفيظهن القرآن الكريم، وينفرد بهن لاستغلالهن جنسيا"، مضيفة "أن سبب اكتشاف أمره يعود إلى تقدم شاب لخطبة فتاة من الدوار السابق ذكره، ففضلت الهروب إلى مدينة الدار البيضاء على قبول الزواج منه؛ وهو ما أثار شكوك أفراد أسرتها وعائلتها، الذين اكتشفوا أن ابنتهن فقدت بكارتها".

وأوردت المصادر نفسها أن" البحث، الذي انطلق عقبها من لدن أفراد الأسرة والعائلة دفع الشابة المعتدى عليها، لتعترف بأن فقيه الدوار كان يقوم بالاعتداء جنسيا على الفتيات منذ سنة 2011"، مشيرة إلى "أنه هتك عرض ست فتيات منهن".

يذكر أن سرية الدرك بالمركز الترابي ستي فاضمة تلقت عدة شكايات في الموضوع من آباء الضحايا، ففتحت تحقيقا في مضمونها بناء على تعليمات النيابة العامة المتخصصة؛ وهو ما أدى إلى إيقاف المتهم نفسه، يوم الجمعة الماضي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، للاستماع إليه في محضر رسمي.