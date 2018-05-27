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كُتّاب وآراء
ستيني يرفع حالات الانتحار إلى 13 بشفشاون
اهتز دوار تارغة بجماعة تزكان بإقليم شفشاون، اليوم الأحد، على وقع انتحار شخص ستيني بعدما وصل حبلا بشجرة تين ولفه حول عنقه، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشخص الهالك، متقاعد ويبلغ حوالي 65 سنة من العمر، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل إلى شجرة تين، مضيفة أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يواظب على تتبع علاجه بالديار الإسبانية.
عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
جدير بالذكر أن إقليم شفشاون يعرف توالي حالات الانتحار بشكل لافت للأنظار لضحايا من مختلف الفئات الاجتماعية ومن الجنسين؛ الشيء الذي يثير التساؤل والاستغراب عن الأسباب والدوافع.