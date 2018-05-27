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الرئيسية | حوادث | تنديد يرافق تعرض طبيبة لتعنيف في الرحامنة

تنديد يرافق تعرض طبيبة لتعنيف في الرحامنة

تنديد يرافق تعرض طبيبة لتعنيف في الرحامنة
إبراهيم مغراوي
الأحد 27 ماي 2018 - 18:09

نقلت طبيبة (م. ح) بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الرحامنة، اليوم الأحد، إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، بعد تعرضها لاعتداء لفظي وجسدي من أحد المرتفقين.

وبهذه المناسبة، استنكرت الجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) بإقليم الرحامنة "تنامي ظاهرة الاعتداء على الأطر الطبية والتمريضية واستفحالها بالمؤسسات الصحية؛ ما بات يدعو إلى القلق"، بحسب بلاغ استنكاري توصلت به هسبريس.

وأدانت الهيئة المذكورة ما وصفته "بالسلوك الشنيع الذي يؤثر سلبا على مردودية الأطر الصحية"، وشجبت العنف بكل أشكاله داخل المؤسسات الصحية، مطالبة بـ"توفير الحماية الأمنية والقانونية لنساء ورجال الصحة وتوفير ظروف العمل اللائق"، محملة وزارة الصحة مسؤولية حماية أطرها والتزام الصرامة في التعامل مع الاعتداء عليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - باكوره الأحد 27 ماي 2018 - 18:41
ويلا كانت طبيبة ومبعد اشنو زعما الطبيب ولا الطبيبة رسل وانبياء مقدسين مايتقاسوش ولاهما ابناء بابي ومامي و طاتي انوضو اوا نوضو كيف الطبيب كيف لفقيه وكيف الطبيبة كيف الشوافة
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2 - hamo الأحد 27 ماي 2018 - 18:43
كلهم مرتشون وكلهم في غياب مستمر عن عملهم ، 11 د النهار أو الطبيب باقي مجاش ، وإدا جاء الطبيب غاب الممرض ،
يعتبرون أنفسهم أفضل منّا ، لأن دفعو في أوكرانيا و بلغاريا مالاً و المشترو به شهدات ، لا قيما لها ، هنا في أوروبا ننضر للطبيب بالاحترام لأنه طبيط ، وفِي لعمله ورسالته و طبيب عن جدارا و الستحقاق ، أما في بلدنا يءسا الناس منهم وهم يحصدو ما زرعوا ...
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3 - هشام العلمي الأحد 27 ماي 2018 - 18:52
بعض الممرضات والمولدات في المستشفى المدكور يتعاطون للرشوة بالعلالي وانا كنت ضحيتهن ممارستهن لهدا السلوك يدفع المواطن للانفعال
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4 - الوجدي الأحد 27 ماي 2018 - 18:57
وليدي بوعزة رجع طبيب وزاد معزّة ، ههههههههههههه ، بعض الطبيبات شحال فيهم شيكي وبخ وعموما الاطباء والطبيبات فأوروبا كتشوف في عيونهم الاحترام وحنا كيتكلم معاك بحال الى غادي ينقص من العمر ديالو ويعطيك .
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5 - متابع الأحد 27 ماي 2018 - 18:59
يجب ان تكون المراقبة بالكميرات وغادين تشوفوا من المظلوم الطبيب ام المريض والمرافق الاطباء يتعالون عن المواطن انا جربت اكثر من اربع سنوات في المستشفيات العمومية
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