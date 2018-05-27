تنديد يرافق تعرض طبيبة لتعنيف في الرحامنة

إبراهيم مغراوي

نقلت طبيبة (م. ح) بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الرحامنة، اليوم الأحد، إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، بعد تعرضها لاعتداء لفظي وجسدي من أحد المرتفقين.

وبهذه المناسبة، استنكرت الجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) بإقليم الرحامنة "تنامي ظاهرة الاعتداء على الأطر الطبية والتمريضية واستفحالها بالمؤسسات الصحية؛ ما بات يدعو إلى القلق"، بحسب بلاغ استنكاري توصلت به هسبريس.

وأدانت الهيئة المذكورة ما وصفته "بالسلوك الشنيع الذي يؤثر سلبا على مردودية الأطر الصحية"، وشجبت العنف بكل أشكاله داخل المؤسسات الصحية، مطالبة بـ"توفير الحماية الأمنية والقانونية لنساء ورجال الصحة وتوفير ظروف العمل اللائق"، محملة وزارة الصحة مسؤولية حماية أطرها والتزام الصرامة في التعامل مع الاعتداء عليهم.