تصدّع دعامات يدفع إلى إغلاق مسجد في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أقدمت سلطات مدينة فاس، بتنسيق مع مصالح الشؤون الإسلامية بالمدينة، اليوم الأحد، على إغلاق مسجد الصحراء، الكائن بحي الليدو، في وجوه المصلين بعد تعرض أربع من دعاماته الداخلية، صباح اليوم نفسه، لتصدع مفاجئ.

وقال محمد المتوكل، أحد المصلين الذين اعتادوا الصلاة بهذا المسجد، في تصريح لهسبريس، إنه توجه، اليوم، إلى مسجد الصحراء لأداء صلاة الظهر فأخبروه أن المسجد أغلق لكونه صار مهددا بالانهيار جراء تصدع دعاماته الأساسية.

وأضاف أن السلطات طوقت المسجد المتصدع، مشيرا إلى أن الألطاف الإلهية حالت دون وقوع ما وصفها بالكارثة، خصوصا، يقول محمد، أن هذا المسجد يؤمه الكثير من المصلين، خلال شهر رمضان الفضيل، ويقام فيه إفطار جماعي.

هذا، ويرجع بناء مسجد الصحراء إلى ما قبل 36 سنة، ويؤمه المصلون من أحياء الليدو وظهر المهراز والشهداء، فضلا عن الكثير من الطلبة، لكونه يجاور المركب الجامعي ظهر المهراز.