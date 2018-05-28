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إحباط محاولة تهريب أطنان غازوال ناحية تيزنيت
الاثنين 28 ماي 2018 - 13:04
تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك ، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير أمس من إحباط محاولة تهريب 14 طن من الغازوال ضواحي مدينة تيزنيت.
وعلم اليوم لدى مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية أن هذه الكمية من الغازوال المهرب كانت على متن شاحنة صهريجية تم توقيفها في الجماعة الترابية ل"بونعمان" بإقليم تيزنيت.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم إخبار النيابة العامة بهذه النازلة ، وتم وضع سائق الشاحنة رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في القضية.