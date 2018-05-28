سجن أستاذة لـ"قتل إطار تربوي" بمدينة مراكش

هسبريس من مراكش

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، إيداع أستاذة تعمل بإدارة الثانوية التأهيلية ابن تومرت بحي المسيرة المركب السجني لوداية، على ذمة التحقيق، بعد الاستماع إليها تمهيديا، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق معها جراء تورطها في قضية قتل جارها الإطار التربوي بالثانوية العسكرية بالمدينة ذاتها.

وحسب مصادر هسبريس فإن المتهمة، البالغة من العمر حوالي 58 سنة، كانت معروفة في أوساط التلاميذ والأساتذة بمزاجها العصبي ومعاناتها من أمراض نفسية وعقلية، تاركة وراءها ملفا يوثق لعشرات المشاجرات والاعتداءات على زملائها وزميلاتها في العمل.

وأضافت المصادر نفسها أن مدير المؤسسة التعليمية التي كانت تشتغل بها المعنية سبق أن راسل الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بخصوص حالتها الصحية، من أجل اتخاذ المتعين في حقها وإحالتها على التقاعد، دون أن يجري التفاعل مع الرسالة.

وأوضح بعض جيران المتهمة أنها تعاني من اضطرابات عقلية، إذ سبق أن اعتدت على أحد جيرانها بواسطة آلة حادة، نتج عنها جرح غائر على مستوى الرأس والكتف، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية بمراكش وتعمل على توقيفها، ليتأكد لها في الأخير أنها تعاني من اضطرابات عقلية، ويتم إيداعها مستشفى الأمراض العقلية لبضعة أيام، لتعود إلى شقتها وتواصل مسلسل الصخب وإزعاج ساكنة العمارة.

وكان حي المسيرة الأولى التابع لتراب مقاطعة المنارة شهد عصر يوم الخميس الماضي جريمة قتل بشعة راح ضحيتها إطار تربوي بالثانوية العسكرية التابعة للقاعدة الجوية للطيران، إثر تلقيه طعنة غادرة بواسطة سكين من طرف جارته الموظفة بإدارة الثانوية التأهيلية ابن تومرت، والتي تعاني من اضطرابات عقلية.