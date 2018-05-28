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الرئيسية | حوادث | مستشار جماعي يضرم النار في جسده قرب الرماني

مستشار جماعي يضرم النار في جسده قرب الرماني

مستشار جماعي يضرم النار في جسده قرب الرماني
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 28 ماي 2018 - 14:05

أقدم مستشار جماعي بالجماعة الترابية عين السبيت، ضواحي مدينة الرماني، على إشعال النار في نفسه، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر الجماعة.

وأصيب المستشار الجماعي المنتمي إلى حزب الاستقلال (المعارضة) بحروق طفيفة، نُقل على إثرها إلى المستعجلات.

ولا تُعرف أسباب إقدام المستشار الجماعي على محاولة إحراق نفسه، غير أنّ مصدرا من المكان رجّح أن يكون السبب خلافا مع رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ المستشار الجماعي كان يخوض بمعيّة زميل له اعتصاما أمام الجماعة، احتجاجا على طريقة تسييرها، قبل أن يشعل النار في جسده صباح اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ولد الداروش الاثنين 28 ماي 2018 - 14:10
اولال هذهي الأفعال هي افعل اليهود والنصارى وليست بي أفعال أبناء المسلمين. ..لاحولة ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم أصلح حال البلاد و العباد
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-9
2 - ابن سوس المغربي الاثنين 28 ماي 2018 - 14:12
من المعروف في المغرب ان من ينتخب في المغرب لا يقدم ولا يؤخر في خدمة الشعب كما يدعون أكثر من سلب و نهب ثروات البلاد، و الضحك على المواطنين، دليل تخلف حتى من يدعي المسؤولية مستشار منتخب لا يستطيع ان يوصل صوته للمسؤولين هذه تبين لكم كم ان نظام الحكم في البلاد متغطرس ولا قيمة للإنسان المغربي في تفكيره
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19
3 - توضيح الصورة الاثنين 28 ماي 2018 - 14:16
لن اسانده ولن أدينه حتى تتوضح الصورة فإن كان همه الشأن العام فهو أخي وإن كان من أجل أمور تهمه فلا يهمني من أمره شيء
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