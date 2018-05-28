مستشار جماعي يضرم النار في جسده قرب الرماني

هسبريس - محمد الراجي

أقدم مستشار جماعي بالجماعة الترابية عين السبيت، ضواحي مدينة الرماني، على إشعال النار في نفسه، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر الجماعة.

وأصيب المستشار الجماعي المنتمي إلى حزب الاستقلال (المعارضة) بحروق طفيفة، نُقل على إثرها إلى المستعجلات.

ولا تُعرف أسباب إقدام المستشار الجماعي على محاولة إحراق نفسه، غير أنّ مصدرا من المكان رجّح أن يكون السبب خلافا مع رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ المستشار الجماعي كان يخوض بمعيّة زميل له اعتصاما أمام الجماعة، احتجاجا على طريقة تسييرها، قبل أن يشعل النار في جسده صباح اليوم.