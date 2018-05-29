"تبييض أموال" يورط ثلاثينيا فرنسيا في مراكش

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش من توقيف مواطن من جنسية فرنسية يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل تنفيذ حكم أصدره القضاء الفرنسي في حقه بتهمة تبييض الأموال.

بلاغ لولاية أمن مراكش، توصلت به هسبريس، أورد أن عملية توقيف المعني بالأمر، البالغ من العمر 30 سنة، جاءت بناء على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته في حقه السلطات القضائية الفرنسية بعد إدانته في قضية تتعلق بتبييض أموال محصلة من تجارة المخدرات في بلده الأصلي؛ وهو الأمر القضائي الذي تم تعميمه على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة؛ وذلك على خلفية البت في مسطرة تسليمه لسلطات بلاده باعتبارها الجهة التي تقدمت بطلب توقيف المعني بالأمر.