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كُتّاب وآراء
إيداع فقيه السجن لتورطه في هتك عرض قاصرات
استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، لإمام مسجد دوار بيحلوان بمنطقة سيتي فاضمة بالجماعة القروية أوريكة، بخصوص التهم المنسوبة إليه، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني لوداية للاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.
ورفض قاضي التحقيق الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع المتهم القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، لعدم توفره على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة.
ويواجه المتهم جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض للبكارة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم، وهو في بداية عقده الرابع متزوج وأب لابنتين إحداهما حديثة الولادة، استقر بمنطقة ستي فاضمة قادما إليها من إقليم شيشاوة قبل أن يقرر الزواج من أبناء منطقة توامة، ليتم اختياره من لدن سكان دوار بيحلوان ليؤم المصلين بمسجد الدوار.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم كان يشرف، منذ أزيد من عشر سنوات، على تلقين فتيات الدوار القاصرات تتراوح أعمارهن بين 6 و12 سنة قواعد تجويد القرآن الكريم وحفظه، مستغلا انشغال الفتيات في الحفظ بأصوات مرتفعة، للانفراد ببعض القاصرات للتحرش بهن وممارسة الجنس عليهن.
وكان فرار إحدى ضحايا الإمام، التي تبلغ من العمر 16 سنة، من منزلها ساعات قليلة بعدما تقدم شاب لخطبتها إلى مدينة الدار البيضاء خوفا من انكشاف أمر افتضاض بكارتها منذ أربع سنوات خلت من لدن الإمام سالف الذكر وراء اكتشاف تفاصيل هذه القضية، التي خلفت صدمة كبيرة في أوساط المصلين، ليتم إيقافه بناء على شكاية تقدمت بها عائلة الضحية إلى مصالح الدرك الملكي، والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل عرضه على أنظار العدالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
نسأل الله السلامة و العافية، ما ينبغي فهمه هو ان الفقيه في الذاكرة التقليدية للمغاربة ترتبط بالمشعودين و الدجالين ( اصحاب الحجابات و الكتايب...)
اما الفقيه بالمعنى الحقيقي هو الفاهم للدين الذي يعرف حدود الله...
فالاسلام بريئ من هؤلاء السحرة
الفتيان ? من يعلمهم قواعد تجويد القرآن الكريم وحفظه
قبح الله سعيه و خاب في الدنيا والاخرة.
اخاف على هذا المريض المجرم المنافق من يكون عاقبة افعاله الدنيئة وبالا على اهله و ابنتيه