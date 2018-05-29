المخدرات وراء توقيف شخصين بأيت ملول وتيكيوين

هسبريس من أكادير

تمكنت مصالح مُفوضية الشرطة بتيكيوين من إيقاف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنه من أجل الإتجار في المخدرات.

وجرى إيقاف المشتبه فيه من داخل ضيعة تقع بحي "أخليج"، كان يعدها مكانا لترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت بعين المكان من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا والقنب الهندي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وفي أيت ملول، تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول من إيقاف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، متلبسا بحيازة كميات من المخدرات الصلبة والشيرا.

وجرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بحي العرب، وهو بصدد ترويج المخدرات، حيث مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها من حجز نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا و6 لفافات من مخدر "الكوكايين"، بالإضافة إلى سلاح أبيض وهواتف نقالة.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.