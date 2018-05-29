24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3005:1512:3016:1019:3621:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مجلس الصحافة (5.00)

  2. إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات (5.00)

  3. إحباط محاولة تهريب أطنان غازوال ناحية تيزنيت (5.00)

  4. عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة (5.00)

  5. مستشار جماعي يضرم النار في جسده قرب الرماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | المخدرات وراء توقيف شخصين بأيت ملول وتيكيوين

المخدرات وراء توقيف شخصين بأيت ملول وتيكيوين

المخدرات وراء توقيف شخصين بأيت ملول وتيكيوين
هسبريس من أكادير
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 02:20

تمكنت مصالح مُفوضية الشرطة بتيكيوين من إيقاف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنه من أجل الإتجار في المخدرات.

وجرى إيقاف المشتبه فيه من داخل ضيعة تقع بحي "أخليج"، كان يعدها مكانا لترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت بعين المكان من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا والقنب الهندي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وفي أيت ملول، تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول من إيقاف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، متلبسا بحيازة كميات من المخدرات الصلبة والشيرا.

وجرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بحي العرب، وهو بصدد ترويج المخدرات، حيث مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها من حجز نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا و6 لفافات من مخدر "الكوكايين"، بالإضافة إلى سلاح أبيض وهواتف نقالة.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.