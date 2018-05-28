الشرطة تحقق في وفاة وسط الشارع العام بوزان‬

هسبريس من وزان

استقبل مستودع الأموات بمدينة وزان، ليل الأحد، جثة شخص فارق الحياة وسط الشارع العام بحي النهضة بالمدينة وزان.

وأوردت مصادر هسبريس أن المواطنين قاموا في البداية بإخطار عناصر الوقاية المدينة بعد أن اكتشفوا بالصدفة الهالك (من مواليد 1955) الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالشارع العام، قبل أن تنتقل عناصر الشرطة وتعمل على توجيه الجثة إلى مستودع الجثامين على متن سيارة نقل الأموات.

كما حلت عناصر شرطة مسرح الجريمة، وقامت بالمتعين في مثل هذه الحالات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة، قبل تسليم الجثة إلى ذويها اليوم من أجل مباشرة إجراءات الدفن.