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الرئيسية | حوادث | درك الرحامنة يوقف متورطين في تجارة المخدرات

درك الرحامنة يوقف متورطين في تجارة المخدرات

درك الرحامنة يوقف متورطين في تجارة المخدرات
ابراهيم مغراوي
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 05:26

أوقفت عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بابن جرير، الاثنين، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، لهم سوابق في مجال الاتجار وتهريب المخدرات، على متن سيارة متلبسين بنقل أكياس من الكيف والتبغ.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العناصر المذكورة ضبطت بمحطة الأداء الصخور بمنطقة الرحامنة بالطريق السيار مراكش سطات، بعد تفتيش السيارة التي كانت محملة بـ 100 كيلوغرام من سنابل الكيف، و30 كيلوغراما من أوراق التبغ (طابا).

وأضافت مصادرنا أن الموقوفين ينحدرون من مدينة ابن جرير وجماعة انزالة لعظم، وصدرت في حق بعضهم مذكرات بحث وطنية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع الموقوفون رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم والاستماع إليهم حول مصادر وطرق توزيع بضاعتهم، فيما أحيل المحجوز على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

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