"مناوشات السمك" تورّط أشخاصا في زومي

أيوب صدور من وزان

أفادت مصادر جمعوية هسبريس بأن السوق الأسبوعي بجماعة زومي، التابعة ترابيا لإقليم وزان، شهد اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية دخولهم في مناوشات ومشاحنات مع عناصر السلطة المحلية وباعة السمك.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن اعتقال هؤلاء الأشخاص جاء عقب نداء عممه نشطاء فيسبوكيون لمقاطعة شراء الأسماك بالأسواق الأسبوعية بجماعات مقريصات وبوقرة وتروال، مضيفة أن حدة المناوشات وصلت إلى حد تكسير صناديق من السمك، لتتدخل على إثره عناصر الدرك الملكي وتلقي القبض على الأشخاص الثلاثة.

واستحضرت مصادر هسبريس محاولة بعض الأشخاص وتطوعهم لتعويض الباعة جراء التلف الذي طال بضاعتهم، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، متهمة في الوقت نفسه قائد الجماعة بتأجيج الاحتجاجات ومشددة على براءة الموقوفين.

وقد جرى اقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي بمدينة وزان قصد الاستماع إليهم في محاضر رسمية، لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة.