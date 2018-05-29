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كُتّاب وآراء
ستة أشهر حبسا نافذا لرئيس معطلي "بّا محمد"
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الاثنين، بإدانة فريد بلعزيز، رئيس فرع قرية با محمد للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعته في ملف له علاقة بأحداث عنف طلابية عرفها محيط المركب الجامعي ظهر المهراز في 2017.
وكانت المصالح الأمنية بفاس أوقفت رئيس جمعية المعطلين بقرية ابا محمد أوائل ماي الجاري، من داخل مقهى بحي الزهور بطريق صفرو، بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه على خلفية اتهامه بالمشاركة في الأحداث المذكورة لمّا كان طالبا، وتمت متابعته، بعد ذلك، في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز ضواحي فاس.
ونظم نشطاء فرع قرية با محمد للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بالموازاة مع جلسة النطق بالحكم في حق رئيسهم، وقفة احتجاجية أمام ابتدائية فاس، أدانوا من خلالها ما اعتبروه محاكمة سياسية طالت رفيقهم فريد بلعزيز.