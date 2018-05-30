إيقاف 7 مطاعم متنقلة عن العمل بجامع الفنا

هسبريس من مراكش

أصدرت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية جامع الفنا قرارا يقضي بإيقاف سبعة مطاعم متنقلة بساحة جامع الفنا عن العمل لمدة أسبوع، بعد تورط العاملين بها في الفوضى التي شهدتها الساحة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضاء المبارك، بعد دخولهم في شجارات ونزاعات يومية عنيفة لاستقطاب الزبائن إلى المطاعم التي يشتغلون بها.

وحسب مصادر هسبريس فإن قرار إيقاف المطاعم المذكورة جاء بعد خرق أصحابها للاتفاقية المبرمة مع السلطة المحلية، والمتمثلة في عدم مضايقة واعتراض سبيل السياح المغاربة والأجانب من طرف العاملين لإجبارهم على تناول الوجبات بالمطاعم التي يشتغلون بها.

وأضافت المصادر نفسها أن قائد مقاطعة جامع الفنا سبق له أن اجتمع مع ممثلي المطاعم المتنقلة، وتدارس معهم مجموعة من القضايا المتعلقة بتنظيم ساحة جامع الفنا، وأبلغهم بقرار توقيف المطاعم التي تخلق الفوضى بالساحة العالمية.

وكانت السلطة المحلية في شخص القائد المذكور وخليفته والقوات المساعدة شنت في وقت سابق حملة تمشيطية على بائعي المأكولات بساحة جامع الفنا، في محاولة لحماية السياح من المضايقات التي باتوا يتعرضون لها من طرف العاملين بالمطاعم المتنقلة بالساحة، مع إلزام هؤلاء باحترام المسافة القانونية المخصصة لهم.