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الرئيسية | حوادث | سجن "مقدم" لتورطه في قضية رشوة بإقليم شيشاوة

سجن "مقدم" لتورطه في قضية رشوة بإقليم شيشاوة

سجن "مقدم" لتورطه في قضية رشوة بإقليم شيشاوة
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 14:10

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، مساء الاثنين، عون سلطة برتبة "مقدم" بسنة واحدة حبسا نافذا، مع الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10000 درهم، بعد متابعته من أجل الارتشاء.

وتوبع المتهم الموجود رهن الاعتقال بسجن لوداية طبقا لصك الاتهام بالارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، المنصوص عليه وعلى عقوبته بالمادتين 128 و248 من القانون الجنائي.

وجاء توقيف المتهم، حسب مصادر هسبريس، بعدما تم التبليغ عنه من طرف مواطن بواسطة الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل لهذا الغرض، عندما طلب منه مبلغا ماليا قدر بـ4000 درهم مقابل تمكينه من وثائق إدارية.

وأضافت المصادر نفسها أن الكمين الذي وضع لعون السلطة تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والدرك الملكي، أسفر عن توقيفه بعد ضبطه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي قدره 2000 درهم داخل مقر قيادة ادويران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tornadogut الثلاثاء 29 ماي 2018 - 14:39
تاتلقا غير البيادق هما اللي تيخلصو غالي فهذ البلاد السعيدة اما الرشاوي ديال الملايير لقاء التهرب الضريبي والتي تفوت على الدولة ارباح طائلة فالقانون لا يطالهم
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2 - الرشوة الثلاثاء 29 ماي 2018 - 14:51
خبر مفرح،على الله نسمعو بزاف من هاد الأخبار،وتطيح برؤوس كبيرة، غادي يجي نهار إما أن نصبح بلد شفاف وصادق،أم أن الفاسدين سوف يتطورون ويطلبون الرشوة عن طريق تحويلات إلى بنكية إلى أشخاص مجهولة،أو إستعمال paypal...
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