تفكيك عصابة الرشق بالحجارة بين القليعة وبيوكرى

رشيد بيجيكن من أكادير

نجحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، اليوم الثلاثاء، في توقيف شابّيْن، إثر شكاية تقدّم بها سائق سيارة أجرة إلى المصالح الدركية، مباشرة بعد تعرض سيارته للرمي بالحجارة، ما أفضى إلى إلحاق أضرار بواقياتها الزجاجية؛ وذلك على الطريق الجهوية رقم 105، بين القليعة وبيوكرى، على مشارف دوار "تودوش"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكانت دورية متنقلة للدرك تحركت فور تلقي مصلحة الديمومة بالمركز الترابي لبيوكرى لشكاية سائق سيارة الأجرة، فأفضى تمشيط دقيق للمكان إلى توقيف قاصريْن وبحوزتهما كمية من الأحجار؛ كما أفضى التحقيق معهما إلى الاهتداء إلى 4 قاصرِين آخرين من شركائهم في عمليات رمي العربات بالحجارة بالمحور الطرقي سالف الذكر.

وفي السياق ذاته، وفي نفس المسلك الطرقي الجهوي رقم 105، تمكنت المصالح الدركية من توقيف 6 قاصرين آخرين، يُشتبه في وقوفهم وراء استهداف السيارات والعربات والأشخاص المستعملين للطريق المذكورة، وإلحاق أضرار بها، إذ وُجدت بحوزتهم كميات من الأحجار، كما اعترفوا أثناء التحقيق معهم بالمنسوب إليهم.

وتُنتظر إحالة الموقوفين الإثني عشر على أنظار النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معهم حول ظروف وملابسات تنفيذهم عمليات رشق العربات بالحجارة، التي تضرر منها عدد من مستعملي المحور الطرقي الرابط بين جماعة القليعة بإنزكان آيت ملول ومدينة بيوكرى في اشتوكة آيت باها.