24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3005:1512:3016:1019:3621:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عندما يكون الإنسان هو الرأسمال الأول (5.00)

  2. بوادر توتر جديد تلوح في الأفق بين الحكومة والمركزيات النقابية (5.00)

  3. "الحرف الرمضانية" تنتعش في سطات طلبا للرزق وهربا من "مدّ اليد" (5.00)

  4. "مناوشات السمك" تورّط أشخاصا في زومي (5.00)

  5. إعادة بناء قنطرة تكشف تلويث شاطئ دار بوعزة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة الرشق بالحجارة بين القليعة وبيوكرى

تفكيك عصابة الرشق بالحجارة بين القليعة وبيوكرى

تفكيك عصابة الرشق بالحجارة بين القليعة وبيوكرى
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 21:10

نجحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، اليوم الثلاثاء، في توقيف شابّيْن، إثر شكاية تقدّم بها سائق سيارة أجرة إلى المصالح الدركية، مباشرة بعد تعرض سيارته للرمي بالحجارة، ما أفضى إلى إلحاق أضرار بواقياتها الزجاجية؛ وذلك على الطريق الجهوية رقم 105، بين القليعة وبيوكرى، على مشارف دوار "تودوش"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكانت دورية متنقلة للدرك تحركت فور تلقي مصلحة الديمومة بالمركز الترابي لبيوكرى لشكاية سائق سيارة الأجرة، فأفضى تمشيط دقيق للمكان إلى توقيف قاصريْن وبحوزتهما كمية من الأحجار؛ كما أفضى التحقيق معهما إلى الاهتداء إلى 4 قاصرِين آخرين من شركائهم في عمليات رمي العربات بالحجارة بالمحور الطرقي سالف الذكر.

وفي السياق ذاته، وفي نفس المسلك الطرقي الجهوي رقم 105، تمكنت المصالح الدركية من توقيف 6 قاصرين آخرين، يُشتبه في وقوفهم وراء استهداف السيارات والعربات والأشخاص المستعملين للطريق المذكورة، وإلحاق أضرار بها، إذ وُجدت بحوزتهم كميات من الأحجار، كما اعترفوا أثناء التحقيق معهم بالمنسوب إليهم.

وتُنتظر إحالة الموقوفين الإثني عشر على أنظار النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معهم حول ظروف وملابسات تنفيذهم عمليات رشق العربات بالحجارة، التي تضرر منها عدد من مستعملي المحور الطرقي الرابط بين جماعة القليعة بإنزكان آيت ملول ومدينة بيوكرى في اشتوكة آيت باها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - bouaazza الثلاثاء 29 ماي 2018 - 21:34
Imaginez que les professeurs, les médecins , les fonctionnaires .......... étalent leurs boulot dans les médias !!! Pourquoi ce besoin chez les policiers et les gendarmes d'étaler leur boulot ???
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - فتيحة الثلاثاء 29 ماي 2018 - 21:34
هادو خاصهم التربية من جديد. هذا دليل على قلة التربية من والديهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - L'invisible الثلاثاء 29 ماي 2018 - 21:34
عندما يتعلق الامر بجرائم القاصرين اعجز عن ايجاد تعليق مناسب لهؤلاء اليافعين، هل ادينهم ام اعذرهم ؟ ام ادين اباءهم ام المجتمع ؟ على اي حال انهم معذورون بسبب عدم نضج عقولهم وكلنا مررنا بهذه المرحلة التي فعلنا فيها ما لا يفعله الكبار لكن الضحايا دائما كانوا يعذروننا وينصحوننا بالابتعاد عن هذه الافعال وفي بعض الاحيان كانت نصائحهم مرفوقة بالحلوى والعلك لارضاءنا وتهدئتنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.