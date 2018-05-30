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الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن .. 15 قتيلا و1642 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 15 قتيلا و1642 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 15 قتيلا و1642 جريحا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 30 ماي 2018 - 06:48

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 1642 آخرون بجروح، إصابة 71 منهم بليغة، في 1260 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من21 إلى 27 ماي 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 37 ألف و940 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و987 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و953 غرامة صلحية؛ مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و348 ألف و175 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4697 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7006 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 284 مركبة.

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