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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف امرأة قتلت رضيعها في مدينة تطوان
أوقفت الشرطة القضائية بمدينة تطوان، اليوم الثلاثاء، امرأة عمرها 42 سنة بفعل الاشتباه في ارتكابها جريمة قتل رضيعها حديث الولادة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قال إن مصالح ولاية أمن تطوان كانت قد عاينت، يوم السبت المنصر،م جثة رضيع حديث الولادة على مستوى مستنقع مائي، بالقرب من حي كويلمة بضواحي المدينة، وهي في حالة تحلل متقدمة.
وكشف المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة أفضت إلى توقيف المشتبه فيها، التي تبين أنها أنجبت خارج إطار الزوجية، وقامت بخنق رضيعها قبل أن تعمد إلى تضع الجثة في البركة المائية.
الـDGSN شددت على الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
أواخر سورة الأنعام
مان الاجدر بها ان تتركه وشأنه او تعطيه لدار أيتام او جمعيات في هذا المجال..
نقطة اخرى، ترى كيف توصلت المصالح الأمنية لصاحبة الفعل الشنيع؟ وفي ظرف قياسي ومدينة كبيرة ومتشعبة كتطوان... صراحة براڤو عليهم!!