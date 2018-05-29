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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف امرأة قتلت رضيعها في مدينة تطوان

الشرطة توقف امرأة قتلت رضيعها في مدينة تطوان

الشرطة توقف امرأة قتلت رضيعها في مدينة تطوان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:00

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة تطوان، اليوم الثلاثاء، امرأة عمرها 42 سنة بفعل الاشتباه في ارتكابها جريمة قتل رضيعها حديث الولادة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قال إن مصالح ولاية أمن تطوان كانت قد عاينت، يوم السبت المنصر،م جثة رضيع حديث الولادة على مستوى مستنقع مائي، بالقرب من حي كويلمة بضواحي المدينة، وهي في حالة تحلل متقدمة.

وكشف المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة أفضت إلى توقيف المشتبه فيها، التي تبين أنها أنجبت خارج إطار الزوجية، وقامت بخنق رضيعها قبل أن تعمد إلى تضع الجثة في البركة المائية.

الـDGSN شددت على الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - hafid الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:17
الله يسامحها والله يحسن عنوانها حيث نظرة وألسنة المجتمع المغربي إلى طفل بلا أب نظرة دونية لا ترحم جعلها تقدم على هذا الفعل .لا حول ولا قوة إلا بالله
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-56
2 - الغربة الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:19
مادنب هدا الجنين اللهم هدا المنكر يا عباد الله من كترت الفساد والمفسدين
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36
3 - سعاد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:25
يا لطيف يا لطيف أنا لن أقتل طفلي الذي من لحمي و دمي و لو اظططرنا أن نعيش في كوخ لا لن أقتل روحا أبدا .
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22
4 - Qarfaoui Genova الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:26
اللهم نسألك الستر ، في هذا الشهر الفضيل ترتكب فيه مثل هذه الجراءم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .
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13
5 - abdou الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:26
لا حول ولا قوة الا بالله علامات الساعة هده
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7
6 - عبد الله الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:26
قال تعالى :(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون )
أواخر سورة الأنعام
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30
7 - ht.brahim الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:27
و أب الرضيع !؟ ما موقعه من الإعراب ؟ لابد من البحث عنه وتحمله مسؤوليته كذلك
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20
8 - karima الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:28
ممكن مسكينة واقعة ليها شي حاجة طارئه لانها ام والام مايمكنش تستغنى عن اولادها فمابالك بقتلهم
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-5
9 - شريفي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:29
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم جريمة مزدوجة قتل الروح التي حرم الله والزنى. للأسف الأم هي المتضررة عادة من فقدان فلدة كبدها يجب معاقبة شريكها في الجريمة دون رحمة
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11
10 - مغربية الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:35
الله أكبر..شي غادي يحماق على طفل و شي ........اللهم ارزقني ذرية طيبة.
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8
11 - طنجاوي جبلي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:39
الروح عزيزة عند الله ولا يحق باي حال من الاحوال إزهاقها او قتلها..هذه المرأة مجرمة، حملت سفاحا وارتكبت جريمة قتل..لا حول ولا قوة الا بالله.
مان الاجدر بها ان تتركه وشأنه او تعطيه لدار أيتام او جمعيات في هذا المجال..
نقطة اخرى، ترى كيف توصلت المصالح الأمنية لصاحبة الفعل الشنيع؟ وفي ظرف قياسي ومدينة كبيرة ومتشعبة كتطوان... صراحة براڤو عليهم!!
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5
12 - المخزن و ما ادراك المخزن الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:44
تساؤلي هو الآتي : كيف تم العثور على هذه الام الوحش؟! هل عن طريق الشرطة العلمية؟! وإذا كان كذلك .. ما هي الوسائل التي اعتمدوها في تحديد هوية الام( البصمة الجينية مثلا)
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0
13 - محمد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:45
حتى الحيوان يرفض فعل هذه الجريمة فما بالك بإنسان عاقل،الحاصول لاحول ولاقوة الا بالله
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2
14 - رانيا الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:46
على الأقل كانت تخيليه بالروح.رزقها رزقه على الله
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2
15 - مواطن الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:49
لا العقوبة الحبسية و لا ألسنة الناس كفيلان بإراحتها من هذا الفعل.سوف تظل تحت رحمة ضميرها إلى ان تموت.و بعدها فذلك من اختصاص الله سبحانه و تعالى.بالأحرى كان عليها ان تعطيه لأسرة ما تربيه.ولا تفعل به ما فعلت. اين هو الحنان و الشفقة و العطف.خصوصا انه كان يلعب معها بتلك الركلات البريئة و هو في بطنها.لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.فهذا الحادث تردف له الدموع.
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1
16 - مجتمع النفاق الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:50
C'est une véritable schizophrénie générale, on interdit la pilule aux jeunes filles, l’avortement en cas d'enfant non désiré( viol,inceste, promesse de mariage) ,on rejeté les enfants nés de mère célibataire, enfants tarité de bâtards (oulads lahram!) et on se pleind de voir des jeunes femmes infanticides!!!!! Ce sont souvent de filles pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller avorter dans les cliniques moyennant des sommes d'argent importantes!!!! IL NE SUFFIT PAS de faire le ramadan ,de prier et d'aller à la Mecque Il faut surtout être HUMAIN , ce qui nous manque surtout
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17 - مسلم الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:53
لكل من يلوح للحرية الجنسية ويطالب بترخيص العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج (العلاقات المحرمة)، أُنظروا "براءة"وبشاعة مطالبكم وهتكها بالمجتمع وقيمه.
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18 - وفاء الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:53
عالجت كبيرة الزنا بكبيرة القتل في حين كانت تكفيها توبة صادقة وتربي طفلها الذي لا ذنب له ولكن نسات أن الروح عزيزة عند الله
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19 - Jawhara الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:58
وهناك من يتمنى ظفرهذا المولود .... ياربي لهلا تحرم أي إمرأة تكون أم .ربي لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين .
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