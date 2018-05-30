القضاء ينطلق في محاكمة فقيه هتك عرض قاصرات

إبراهيم مغراوي من مراكش

حددت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 26 يونيو المقبل تاريخا لبدء محاكمة فقيه دوار بيحلوان بمنطقة سيتي فاضمة بإقليم الحوز، الذي تتابعه النيابة العامة بهتك عرض سبع طفلات.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي بستي فاظمة، من أب حول اختفاء ابنته إثر سفرها إلى مدينة الدار البيضاء، بعد أن تقدم شاب من العاصمة الاقتصادية لخطبتها، هربا من افتضاح أمر فقدانها للبكارة على يد الفقيه الذي كان يشرف على تدريس الفتيات القاصرات بالمسجد وتحفيظهن القرآن الكريم، وينفرد بهن لاستغلالهن جنسيا.

وكانت الفتاة المعنية رتبت لهروبها بأن أخفت مفاتيح سيارة والدها، بعدما نسقت مع ضحية أخرى تعاني من الوضعية نفسه بمدينة طنجة، فقررتا الالتقاء بالدار البيضاء؛ لكن ربط فتاة ستي فاظمة الاتصال بقريب لها من إقليم الحوز ليقرضها مالا كشف خطة هروبها؛ وهو ما دفعه إلى الاتصال بوالدها، الذي طلب بدوره من أفراد من عائلته الحضور لمحطة أولاد زيان وانتظار هبوط ابنته من الحافلة التي تقلها من مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس "أن النيابة العامة طلبت من عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، لإحضار الفتاة التي فرت من الحوز، أن تحضر كذلك القاصرة التي حضرت من مدينة طنجة، وتحرير محضر رسمي لهما.

ودخلت جمعيات حقوقية على خط هذه القضية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للمطالبة "بفتح تحقيق معمق حول الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها الطفلات"، بالتقصي والتحري واجلاء حقيقة الاغتصابات الحالية والاغتصاب السابق.

وأدانت الهيئتان المذكورتان تصرف هذا الفقيه الذي كان يعمل بالدوار منذ حوالي 20 سنة، مع دعوة القضاء إلى تصليب العقوبات في حق ثبوت الاعتداءات الجنسية، محذرين من مغبة دخول أي طرف على خط القضية واحترام حق الضحايا والعائلات والمجتمع في العدل والإنصاف.