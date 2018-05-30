جثة رضيع داخل حاوية للأزبال تستنفر أمن مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الأمن بالدائرة الخامسة بمدينة مراكش، مساء الثلاثاء، تحقيقا معمقا، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بخصوص جثة رضيع عثر عليها بحي البديع بمقاطعة جليز.

وفور توصل أمن مراكش بإشعار في الموضوع، انتقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى عين المكان لجمع المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تفيد التحقيق في ظروف وملابسات التخلي عن جثة الرضيع بحاوية للقمامة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن رجال الشرطة الذين حلوا بمكان الحادث أشرفوا على نقل جثة الرضيع، ذي الثلاثة أشهر، إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

يذكر أن كلا من حي البديع بمقاطعة جليز، وعين مزوار بمقاطعة المنارة، عرفا حالات متكررة من قبيل ترك رضع حديث الولادة بحاويات للنفايات.