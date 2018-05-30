24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1512:3016:1019:3621:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الحرف الرمضانية" تنتعش في سطات طلبا للرزق وهربا من "مدّ اليد" (5.00)

  2. هل نحن بالفعل نتجه نحو حرب عالمية ثالثة؟ (5.00)

  3. نوستالجيا الزاكي وكأس العالم (5.00)

  4. إعادة بناء قنطرة تكشف تلويث شاطئ دار بوعزة (5.00)

  5. الرميد يقاضي جريدة بسبب "ثروة مليار دولار" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة رضيع داخل حاوية للأزبال تستنفر أمن مراكش

جثة رضيع داخل حاوية للأزبال تستنفر أمن مراكش

جثة رضيع داخل حاوية للأزبال تستنفر أمن مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 30 ماي 2018 - 03:31

فتحت عناصر الأمن بالدائرة الخامسة بمدينة مراكش، مساء الثلاثاء، تحقيقا معمقا، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بخصوص جثة رضيع عثر عليها بحي البديع بمقاطعة جليز.

وفور توصل أمن مراكش بإشعار في الموضوع، انتقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى عين المكان لجمع المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تفيد التحقيق في ظروف وملابسات التخلي عن جثة الرضيع بحاوية للقمامة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن رجال الشرطة الذين حلوا بمكان الحادث أشرفوا على نقل جثة الرضيع، ذي الثلاثة أشهر، إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

يذكر أن كلا من حي البديع بمقاطعة جليز، وعين مزوار بمقاطعة المنارة، عرفا حالات متكررة من قبيل ترك رضع حديث الولادة بحاويات للنفايات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - قلوب الحجر الأربعاء 30 ماي 2018 - 03:45
حشومة وعااااار هكدا رخاصت الإنسانية فقلوب الحجر....
أطالب بعقوبة #الإعدام في حق المجرمين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.