الأمن الإسباني يخلي خيمة ريفيين بـ"تاراغونا"

مُتابعة من خالد ملوك

أقدمت دورية تابعة للشرطة المحلية بمدينة تارغونا، الواقعة شمال شرق إسبانيا، على إزالة خيمة نصبها نشطاء بـ"لجنة دعم حراك الريف الشعبي" بتراب المملكة الأيبيرية أمام مقر القنصلية المغربية، من أجل التنديد بـ"حالة انتهاك حقوق الإنسان التي تطال ساكنة مناطق الريف المغربي".

ووفق ما نقلته منابر إعلامية إسبانية، فإن خمسة أعضاء من اللجنة كانوا يعتزمون خوض اعتصام أمام التمثلية الدبلوماسية المغربية، في إطار سلسلة التحركات الهادفة إلى "ممارسة الضغط على السلطات المغربية بهدف إطلاق سراح كافة المعتقلين بمختلف السجون المغربية على خلفية حراك الريف".

وكان ينوي الواقفون وراء هذه الخطوة خوض إضراب عن الطعام ورفع لافتات منددة بالأوضاع في مناطق الريف، قبل أن تقوم السلطات الأمنية الإسبانية بتفكيك الخيمة ومطالبتهم بمغادرة المكان؛ الأمر الذي أثار استنكار تنظيمات حقوقية وأحزاب سياسية يسارية عبرت في مناسبات عديدة عن دعمها لحراك الريف.

في هذا الصدد، عبر حزب الوحدة الشعبية بإقليم كتالونيا، المعروف اختصارا بتسمية "CUP"، عن تضامنه اللامشروط مع ساكنة الريف التي قامت بمظاهرات شعبية، على خلفية مقتل سماك الحسيمة محسن فكري، مشيرا في السياق ذاته إلى أن السلطات الأمنية المغربية واجهت المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة.

وأضاف التنظيم السياسي ذاته، المعروف بمواقفه الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، أن المظاهرات بالريف كانت سلمية، لكن رد الحكومة المغربية كان عنيفا للغاية وعلى مستوى عال من القمع، وقال: "لقد نهجت الحكومة أسلوب عسكرة الأماكن العامة ومهاجمة حقوق المتظاهرين وحرية التعبير وممارسة التعذيب"، بتعبيره.