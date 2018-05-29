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الدرك يدخل على الخط في فيديو النصب باسم القصر
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 23:09
أفاد مصدر خاص بهسبريس بأن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل يظهر عملية نصب باسم مقربين من القصر، يعود إلى تاريخ 28 ماي الجاري، وتم تصويره بفيلا بمنطقة الهرهورة.
وأضاف المصدر ذاته أن بحثا تمت مباشرته من طرف سرية الدرك الملكي، بعد أن أشعرت من طرف الضحايا بالواقعة.
ووفق المصدر ذاته دائما، فقد تم وضع الشخص الذي ظهر في الفيديو قيد الحراسة النظرية، بينما مازال البحث جاريا لكشف كافة ملابسات القضية والمتورطين فيها.