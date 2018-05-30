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الرئيسية | حوادث | خلاف حول فرخ حمام ينتهي بجريمة قتل بفاس

خلاف حول فرخ حمام ينتهي بجريمة قتل بفاس

خلاف حول فرخ حمام ينتهي بجريمة قتل بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 30 ماي 2018 - 00:25

لقي شخص، في عقده الرابع، مصرعه، قبيل مغرب الثلاثاء، بدرب بوطويل بحي فاس الجديد، إثر تلقيه طعنة قاتلة باستعمال السلاح الأبيض على يد شاب في العشرينيات من عمره.

ورجحت مصادر هسبريس أن تعود أسباب وقوع هذه الجريمة إلى وقوع خلاف بين الضحية، الهاوي لتربية الحمام، والمتهم بارتكاب هذه الجريمة حول فرخ من الحمام.

وكان الضحية قد سقط مضرجا في دمائه ليفارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة على مستوى البطن، وتم نقل جثته إلى مستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.

وعلمت هسبريس أن المتهم سلم نفسه للمصالح الأمنية بفاس التي أخضعته لتدابير الحراسة النظرية لأجل البحث.

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