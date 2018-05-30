24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الإقصاء" يدفع أستاذين متدربين إلى الاعتصام
- الهجرة والوطن يتسيدان دراما رمضان في السودان
- خيمة بمراكش للتوثيق لمحطات قطارات المغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- دراسة: الحضارة الصينية ظهرت منذ 5800 عاما
بوادر توتر جديد تلوح في الأفق بين الحكومة والمركزيات النقابية (5.00)
"الحرف الرمضانية" تنتعش في سطات طلبا للرزق وهربا من "مدّ اليد" (5.00)
- أوغندا "تصفع" المغرب وتعتزم التصويت لملف أمريكا بدافع المصالح - (113)
- باحث مغربي يدعو إلى مقاضاة "راموس" أمام المحاكم الإسبانية - (91)
- بوتفليقة يُدخل الجزائر في أزمة .. والجيش يُشهر ورقة الصحراء - (72)
- المقاطعة وأسعار المحروقات .. هذه خلاصات اجتماع التحالف الحكومي - (70)
- القوة العمومية تجهض احتجاج "شغيلة التربية" أمام القصر الملكي - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خلاف حول فرخ حمام ينتهي بجريمة قتل بفاس
لقي شخص، في عقده الرابع، مصرعه، قبيل مغرب الثلاثاء، بدرب بوطويل بحي فاس الجديد، إثر تلقيه طعنة قاتلة باستعمال السلاح الأبيض على يد شاب في العشرينيات من عمره.
ورجحت مصادر هسبريس أن تعود أسباب وقوع هذه الجريمة إلى وقوع خلاف بين الضحية، الهاوي لتربية الحمام، والمتهم بارتكاب هذه الجريمة حول فرخ من الحمام.
وكان الضحية قد سقط مضرجا في دمائه ليفارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة على مستوى البطن، وتم نقل جثته إلى مستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.
وعلمت هسبريس أن المتهم سلم نفسه للمصالح الأمنية بفاس التي أخضعته لتدابير الحراسة النظرية لأجل البحث.