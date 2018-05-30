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الرئيسية | حوادث | حجز 70 نارجيلة في حملة أمنية بمدينة مرتيل

حجز 70 نارجيلة في حملة أمنية بمدينة مرتيل

حجز 70 نارجيلة في حملة أمنية بمدينة مرتيل
هسبريس من المضيق
الأربعاء 30 ماي 2018 - 04:28

تمكنت فرقة أمنية تابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق من حجز أكثر من 70 نرجيلة.

عملية الحجز تمت خلال حملة مداهمات لمقاهي الشيشة بمدينة مرتيل، أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار التحقيق معهم.

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