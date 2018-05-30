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كُتّاب وآراء
"ظرف غامض" يستنفر قنصلية المغرب بألمانيا
تداولت مواقع إخبارية ألمانية خبر تلقي القنصلية المغربية بألمانيا، الإثنين، لظرف مجهول يحتوي على قرص مدمج، ومادة من الغبار أدت إلى نقل أحد موظفي القنصلية إلى المستشفى.
وبحسب جريدة "westdeutsche zeitung"، توجهت السلطات الألمانية ورجال الإسعاف فور إطلاق القيمين على القنصلية لجهاز الإنذار إلى عين المكان، حيث قاموا بداية بمسح لجميع مرافق القنصلية لمعرفة خلفيات الحادث وطبيعة المواد التي احتوى عليها الظرف، التي مازالت مجهولة إلى حد الآن.
وكشفت الأبحاث الطبية أن الموظف الذي هم بفتح الظرف قد واجه حكة جلدية، أرجعتها التشخيصات إلى إصابته بأزمة قلبية، في حين ما زال محتوى القرص المدمج مجهولا حتى الآن.
وبعد المسح الذي قامت به مصالح الشرطة الألمانية داخل القنصلية، لم يتم العثور على أي شيء مثير للريبة، في حين تظل المعطيات حول الحادثة "غامضة"؛ إذ مازال محتوى القرص المدمج، وهوية مرسل الظرف، وطبيعة المادة الغبارية، أمورا مجهولة إلى حد الساعة.