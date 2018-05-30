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الرئيسية | حوادث | إتلاف كميات لحوم بيضاء بمحل للذبح السري

إتلاف كميات لحوم بيضاء بمحل للذبح السري

إتلاف كميات لحوم بيضاء بمحل للذبح السري
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:19

تم بجماعة عين عتيق التابعة للمجال الترابي لعمالة الصخيرات تمارة، وبأمر من النيابة العامة، حجز وإتلاف 795 كلغ من من لحم الديك الرومي والعظام مخزنة بمحل للذبح السري في ظروف لا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة وغير صالحة للاستهلاك.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه في إطار المراقبة المكثفة التي تقوم بها مصالح عمالة الصخيرات تمارة بتنسيق محكم مع مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تمت مداهمة محل للذبح السري للديك الرومي بجماعة عين عتيق لا يتوفر على ترخيص من المصالح المختصة لمزاولة هذا النشاط، حيث عثر على كمية مهمة من لحم الديك الرومي والعظام مخزنة في ظروف جد سيئة ولا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة وغير صالحة للاستهلاك.

وأضاف البلاغ أنه بأمر من النيابة العامة المختصة تم توجيه تعليمات للدرك الملكي بشأن المتابعة القضائية لصاحب المحل المعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - باز الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:38
تم اتلاف اللحوم لأن الذبيحة سرية. المفروض إ دَّار بحث وإلى كانت ظروف الذبيحة صحية صاحب المحل إخلص ذعيرة ذعيرة منها اللحم مايضيعش والخزينة تستافد
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1
2 - الوزاني الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:47
كثرت هذه الايام عمليات اتلاف اللحوم الفاسدة لمادا خلال شهر رمضان؟مادا عن باقي الشهور؟؟
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2
3 - كمال المانيا الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:51
أنا اشكر هسبريس التي تسلط الضوء على الموضوع بشكل منتظم. مشكل خطير والله. المغاربة يقتلون بعضهم بعضا بالسموم ، يعني اصبحت ظاهرة يومية . لا حول ولاقوة إلا بالله. والله أنا كنت في السوق ورأيت محلات بيع الدجاج ، حدث ولاحرج في الأوساخ وظروف الذبح والفضلات وأقفاص الدجاج المليئة بالفضلات وماء الغسل والسكاكين التي لاتنظف و حفرة أو إناء وضع الدجاجة مباشرة بعد الذبح الخ....والله عيشين غير برحمة ربي.
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