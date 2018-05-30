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كُتّاب وآراء
إتلاف كميات لحوم بيضاء بمحل للذبح السري
تم بجماعة عين عتيق التابعة للمجال الترابي لعمالة الصخيرات تمارة، وبأمر من النيابة العامة، حجز وإتلاف 795 كلغ من من لحم الديك الرومي والعظام مخزنة بمحل للذبح السري في ظروف لا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة وغير صالحة للاستهلاك.
وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه في إطار المراقبة المكثفة التي تقوم بها مصالح عمالة الصخيرات تمارة بتنسيق محكم مع مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تمت مداهمة محل للذبح السري للديك الرومي بجماعة عين عتيق لا يتوفر على ترخيص من المصالح المختصة لمزاولة هذا النشاط، حيث عثر على كمية مهمة من لحم الديك الرومي والعظام مخزنة في ظروف جد سيئة ولا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة وغير صالحة للاستهلاك.
وأضاف البلاغ أنه بأمر من النيابة العامة المختصة تم توجيه تعليمات للدرك الملكي بشأن المتابعة القضائية لصاحب المحل المعني بالأمر.