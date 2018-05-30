24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الإقصاء" يدفع أستاذين متدربين إلى الاعتصام
- انقلاب "البوينغ الملكي" .. هل اعترضت الجزائر طائرة الحسن الثاني؟
- لاقط "أورونج" الهوائي يخرج محتجين بالعرائش
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم"
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن"
استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)
كراوي يدعو إلى "حوار وطني" حول الدعم المالي المباشر للفقراء (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (14) .. غروب شمس السيادة المغربية (5.00)
حراك الريف .. صرخة الاعتراف والإنصاف (14): حالة الزفزافي (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 14 ـ .. عودة الوعي أم تحدي ثقافة النسيان؟ (5.00)
- المقاطعة وأسعار المحروقات .. هذه خلاصات اجتماع التحالف الحكومي - (126)
- خرجة "البوطاغاز" تضع حزب العدالة والتنمية على فوهة بركان - (101)
- القوة العمومية تجهض احتجاج "شغيلة التربية" أمام القصر الملكي - (87)
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" - (86)
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم" - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التزوير يورط مستشارين وموظفين بجماعة اسعادة
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الشروع في محاكمة مستشارين جماعيين إلى جانب موظفين بالجماعة القروية اسعادة، ضواحي "المدينة الحمراء"، خلال جلسة علنية يوم 4 يونيو المقبل، بعد اتهامهم بتزوير وثائق إدارية.
ويتابع في هذه القضية، طبقا لصك الاتهام، مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان يشغل مهمة نائب أول للرئيس الأسبق، إلى جانب موظفين يوجدون رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، والنائب السادس للرئيس الحالي للجماعة عن الحزب نفسه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، من أجل تزوير وثيقة رسمية واستعمالها والمشاركة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وبدأت فصول هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، عندما أوقفت مصالح الدرك الملكي حارسا يعمل بالموقف الجماعي التابع لجماعة اسعادة، ضواحي مراكش، بعدما اكتشفت شهادة مزورة تفيد السكنى بحوزته، إذ توجه إلى مركز الدرك من أجل تصحيح بياناتها، التي تنبهت إحدى الإداريات بكون تاريخها قديما ويعود إلى سنة 2013، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضها على أنظار النيابة العامة.