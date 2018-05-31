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الرئيسية | حوادث | ملف "مسؤول ومخدرات" يصل الاستئناف بمراكش

ملف "مسؤول ومخدرات" يصل الاستئناف بمراكش

ملف "مسؤول ومخدرات" يصل الاستئناف بمراكش
هسبريس من مراكش
الخميس 31 ماي 2018 - 04:25

حددت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش جلسة 13 يونيو المقبل لمحاكمة النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات.

وكانت الغرفة نفسها بالمرحلة الابتدائية قضت بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق المسؤول الجماعي السالف ذكره، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وسبق للنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين أن أدين من لدن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية.

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