24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:14
|12:30
|16:10
|19:37
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انقلاب "البوينغ الملكي" .. هل اعترضت الجزائر طائرة الحسن الثاني؟
- لاقط "أورونج" الهوائي يخرج محتجين بالعرائش
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم"
- فجر بامي
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن"
استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)
بوصوف: المغرب بلد الحريات الدينية .. والريف مهد المذهب المالكي (5.00)
"موائد الرحمن" .. فرصة روحية تخطب "ود السياسة" في رمضان (5.00)
- خرجة "البوطاغاز" تضع حزب العدالة والتنمية على فوهة بركان - (106)
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" - (99)
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم" - (90)
- رونار يعد بإسعاد الجماهير المغربية ويحذر المنتخب من مفاجأة إيرانية - (65)
- رصيف الصحافة: العثماني يضع سقفا لهامش ربح شركات المحروقات - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملف "مسؤول ومخدرات" يصل الاستئناف بمراكش
حددت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش جلسة 13 يونيو المقبل لمحاكمة النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات.
وكانت الغرفة نفسها بالمرحلة الابتدائية قضت بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق المسؤول الجماعي السالف ذكره، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وسبق للنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين أن أدين من لدن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية.