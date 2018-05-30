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كُتّاب وآراء
سيارة تدهس مسنا لتزهق روحه في سيدي المختار
فتحت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بسيدي المختار بإقليم شيشاوة، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا معمقا بأمر من النيابة العامة، بخصوص وفاة مسن لفظ أنفاسه الأخيرة في الحين بعدما دهسته سيارة متخصصة في النقل السري.
وفور إشعار السلطة المحلية والأمنية بالمنطقة المذكورة، انتقلت عناصر الدرك إلى مكان وقوع حادثة السير الميتة على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 قرب مدرسة التويجرات الابتدائية بجماعة سيدي المختار، لجمع المعطيات والوقوف على ظروف وملابسات هذا الحادث المروري، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية ينحدر من مركز سيدي المختار، وكان قيد حياته يمشي على الرصيف، ليفاجئ بسيارة نقل سري تدهسه من الخلف؛ وهو ما أدى إلى سقوطه مغشى عليه ووافته المنية في مكان الحادث.
جدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي، التي انتقلت إلى مسرح الحادثة، أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة شيشاوة وإيقاف السائق.