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الرئيسية | حوادث | شبهة الانتحار تلف وفاة فتاة بضواحي شفشاون

شبهة الانتحار تلف وفاة فتاة بضواحي شفشاون

شبهة الانتحار تلف وفاة فتاة بضواحي شفشاون
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 ماي 2018 - 22:25

أقدمت فتاة على وضع حد لحياتها شنقا، اليوم الثلاثاء، بدوار تافراوت بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الهالكة، تبلغ من العمر حوالي 18 سنة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل، في ظروف غامضة.

عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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