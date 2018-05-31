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الرئيسية | حوادث | مصرع أب وابنه في حادثة سير بين فاس تاونات

مصرع أب وابنه في حادثة سير بين فاس تاونات

مصرع أب وابنه في حادثة سير بين فاس تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:46

لقي سائق دراجة نارية وابنه مصرعهما فورا في حادثة سير وقعت، مغرب اليوم الأربعاء، قرب مركز قنصرة على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس تاونات.

ووقع هذا الحادث جراء دهس الدراجة التي كان يستقلها الهالكان من طرف شاحنة لنقل البضائع، أصيب سائقها ومساعده بجروح طفيفة بعد انقلاب مركبتهما إثر مناورة من السائق لتجنب دهس الدراجة النارية.

وقد تم نقل جثتي الهالكين، اللذين ينحدران من منطقة سهب الورد بفاس، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.

وفتحت مصالح مركز الدرك الملكي بحمرية تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الحادثة المروعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - رشيد العوني الخميس 31 ماي 2018 - 00:15
اللهم ارحمهم وارزق دويهم الصبر
صراحة مثل هذه الحوادث تؤلمني
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31
2 - أنس الخميس 31 ماي 2018 - 00:18
لاحول ولا قوة إلا بالله.الله يرحم ويغفر ذنوبهم امين
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28
3 - rawane الخميس 31 ماي 2018 - 00:23
اللهم ألطف بنا يا رب العالمين. الله يرحمهم ويصبر ذويهم. الله يرزقنا حسن الخاتمة
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22
4 - الداودي الخميس 31 ماي 2018 - 00:25
إن لله وإن إليه راجعون.
حسبي الله ونعم الوكيل.
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19
5 - مغربي الخميس 31 ماي 2018 - 00:26
فاجعة ان لله وان اليه راجعون تغمذهم الله بالواسع الرحمته و ادخلهم الفسيح الجنان مع النبءين و الصدقين و الشهداء و الصالحين و ألهم ذويهم الصبر و السلوان وحسن العزاء.
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18
6 - من فرنسا الخميس 31 ماي 2018 - 00:36
انا سائق شاحنة من الحجم الكبير . الله يرحم الضحايا وراه أصحاب الدراجات النارية بصراحة مكينتبهوش وأغلبهم يسوقون بتهور وخاصة الدراجات تلاثية العجلات . بالنسبة إلي لما كنكون في الطريق أصحاب الدراجات كيتخشا قدام الشاحنة وسبحان الله كيتخشاوا غير فالنقط الميتة الي السائق مكيمكنش ليه يشوفهوم . وشكرا
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1
7 - كفى من السرعة الخميس 31 ماي 2018 - 00:44
انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمهم و يصبر عائلتهم
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0
8 - sina الخميس 31 ماي 2018 - 00:48
ان لله وإنا إليه راجعون الله يرزق اهله الصبر والسلوان صراحة صعيبة بزاف
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9 - NOUMRI الخميس 31 ماي 2018 - 00:59
رغم منع القانون للدراجات النارية العادية و الهوائية من السير على الطرق الوطنية و الجهوية و الطريق السيار لكن رغم دلك فليس هناك أدنى إحترام لهدا القانون من طرف أصحاب الدراجات مما يتسبب في مأسي إنسانية كما وقع اليوم لكن مادا عسانا أن نقول سوى تتعدد الأسباب و الموت واحد و لكل أجل كتاب فاللهم أرحمهم و أغفر لهم و تجاوز عن سيأتهم و ألهم أهلهم الصبر و السلوان و عوض محبتهم صبرا أمين و الحمد الله رب العالمين و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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10 - علي الخميس 31 ماي 2018 - 01:02
مع الأسف ، هذا المقطع من الطريق يعرف حوادث سير مميتة باستمرار . لا حل سوى إبداع طريق واسع سريع بين فاس و تاونات يتحدى الجغرافيا و التاريخ .
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