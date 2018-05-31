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كُتّاب وآراء
مصرع أب وابنه في حادثة سير بين فاس تاونات
لقي سائق دراجة نارية وابنه مصرعهما فورا في حادثة سير وقعت، مغرب اليوم الأربعاء، قرب مركز قنصرة على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس تاونات.
ووقع هذا الحادث جراء دهس الدراجة التي كان يستقلها الهالكان من طرف شاحنة لنقل البضائع، أصيب سائقها ومساعده بجروح طفيفة بعد انقلاب مركبتهما إثر مناورة من السائق لتجنب دهس الدراجة النارية.
وقد تم نقل جثتي الهالكين، اللذين ينحدران من منطقة سهب الورد بفاس، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.
وفتحت مصالح مركز الدرك الملكي بحمرية تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الحادثة المروعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
صراحة مثل هذه الحوادث تؤلمني
حسبي الله ونعم الوكيل.