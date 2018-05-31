24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:14
|12:30
|16:10
|19:37
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لو صححوا الرؤية لاتحدوا غالبا
- فجر بامي
- خلافة الرئيس أبو مازن بين القانون والسياسة
- الغش في الامتحانات: الحلول المتجاوزة والمأمولة
- تفشي الريع وعائدات المال يفتحان ملف مقالع جرف الرمال
"موائد الرحمن" .. فرصة روحية تخطب "ود السياسة" في رمضان (5.00)
تقرير يرسم "صورة قاتمة" عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 15 ـ .. هكذا تم إلصاق تهمة العمالة بالخطابي (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إتلاف 889 كلغ من مواد غذائية فاسدة بإفران
تمكنت اللجنة الإقليمية للمراقبة بإفران من حجز وإتلاف حوالي 889 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وذلك خلال الفترة ما بين 12 و 29 ماي الجاري.
وحسب بلاغ لعمالة الإقليم، فإن كمية المواد الغذائية المحجوزة توزعت على 300 كلغ من الدقيق الفاسد، و165 لتر من المشروبات الغازية، و103 كلغ من السميد والكسكس و85 كلغ، من الزبدة النباتية، و236 كلغ من مختلف المواد الأخرى كمشتقات الحليب والشوكولاطه والنقانق ومركز الطماطم والتمور والمربى .
وأضاف نفس المصدر أن اللجنة الإقليمية المحلية التي تتكون من المصلحة الإقليمية البيطرية والمصلحة الإقليمية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمندوبية الإقليمية للصحة والمكاتب الصحية لحفظ الصحة وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إفران، قامت ب 23 خرجة وزيارة 276 نقطة للبيع وتحرير 5 مخالفات وأخذ عينة من المواد للتحليل المخبري.
وتندرج عمليات المراقبة هذه في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الإقليم لضمان تموين عادي للأسواق المحلية ونقط البيع بمختلف الجماعات التابعة للإقليم، بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والتي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الكريم.
وموازاة مع عمليات المراقبة، قامت هذه اللجن بحملات توعوية في أوساط التجار حول احترام سلسلة التبريد خاصة بالنسبة للمواد السريعة التلف، واحترام شروط الصحة و النظافة، وكذا إشهار أثمان البيع، و احترام أسعار المواد الأساسية المقننة.