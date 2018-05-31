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كُتّاب وآراء
أمن برشيد يفكك عصابة متخصصة في السرقة
تمكّنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي برشيد، اليوم الخميس، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية، مكوّنة من ثلاثة أفراد من بينهم قاصر، ينحدر اثنان من مدينة برشيد والعنصر الثالث من البيضاء، للاشتباه فيهم بالقيام بعمليات سرقة محتويات السيارات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن مصالح الأمن ببرشيد كانت قد تلقت شكايات من المواطنين؛ من بينهم أحد الضحايا الذي يبسط في شكايته تعرّض هاتفه النقال للسرقة من قبل مجهول أو مجهولين من داخل سيارته الخاصّة، مشيرا إلى أن هاتفه مزوّد بتقنية الرصد.
عناصر الأمن ببرشيد تتبعت خيوط عملية السرقة، وباشرت تحرياتها الميدانية والتقنية، إلى أن رصدت مكان وجود الهاتف النقال، حيث انتقلت إلى المكان وعملت على إيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، كانوا يستعينون به في تنفيذ عملياتهم تفاديا لإثارة الانتباه، مع حجز الهاتف.
وزادت المصادر ذاتها أن عملية تنقيط المشتبه فيهم الثلاثة على الناظم الآلي بينت أنهم من ذوي السوابق القضائية، مشيرة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات أعطى بعد إشعاره تعليماته للضابطة القضائية من أجل وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليهم، مع عرضهم على ممثل الحق العام في حالة اعتقال للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.