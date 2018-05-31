مصدر: "اعتداء الملثمين" سجّل قبل أسبوع .. والنهاية كانت بالسرقة

هسبريس من الرباط

قال مصدر خاص بهسبريس إن شريط الفيديو الذي يوثق ملثمين يعتدون على رجل وامرأة، بداعي "الفساد في رمضان" وفق تعبير البارزين فيه، يعود إلى واقعة تمت بتاريخ 24 ماي الجاري.

وأضاف المصدر، غير راغب في كشف هويته للعموم، إن ما جرى يرتبط بـ"دوّار أولاد عمران" في جماعة "جمعة اسحيم" بإقليم آسفي، وقد كان محط تدخل لعناصر الدرك الملكي بالمنطقة.

ويُظهر "الفيديو" المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء على رجل وامرأة وهما على متن سيارة، في منطقة خالية، بعد أن أوقفهما ملثمون مسلحون بعصي وهراوات، متهمين إياهما بـ"الفساد في رمضان".

الشريط وثّق شابة، يسيل أنفها دما، وهي تستعطف المعتدين للاستماع إلى توضيحاتها، بينما رجل يرافقها برز في الفيديو محاولا إسعافها .. ليبدأ ضرب جماعي للاثنين.

الضحيتان قصدتا دركيي جمعة اسحيم فور تعرضهما للاعتداء، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، مصرحين بتعرضهما للإيذاء على أيدي عصابة قامت، أيضا، بسلبهما هاتفيهما المحمولين.

مصدر هسبريس قال إن الفتاة الضحية طالبة صرّحت باشتغالها على بحث في الجيولوجيا، محوره المنطقة التي عرفت النازلة. كما كشف أن التحرك الفوري للدركيين لم ينجح في القبض على المهاجمين.

جدير بالذكر أن العديد من نشطاء فضاء التواصل الرقمي طالبوا بفتح تحقيق في هذا الاعتداء عقب بروز الفيديو، منادين بمتابعة المعتدين قضائيا لردع من يعتبرون أنفسهم "حراس الأخلاق والفضيلة"، وتجنب فوضى "المحاكمات الشعبية".