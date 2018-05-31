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كُتّاب وآراء
مصدر: "اعتداء الملثمين" سجّل قبل أسبوع .. والنهاية كانت بالسرقة
قال مصدر خاص بهسبريس إن شريط الفيديو الذي يوثق ملثمين يعتدون على رجل وامرأة، بداعي "الفساد في رمضان" وفق تعبير البارزين فيه، يعود إلى واقعة تمت بتاريخ 24 ماي الجاري.
وأضاف المصدر، غير راغب في كشف هويته للعموم، إن ما جرى يرتبط بـ"دوّار أولاد عمران" في جماعة "جمعة اسحيم" بإقليم آسفي، وقد كان محط تدخل لعناصر الدرك الملكي بالمنطقة.
ويُظهر "الفيديو" المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء على رجل وامرأة وهما على متن سيارة، في منطقة خالية، بعد أن أوقفهما ملثمون مسلحون بعصي وهراوات، متهمين إياهما بـ"الفساد في رمضان".
الشريط وثّق شابة، يسيل أنفها دما، وهي تستعطف المعتدين للاستماع إلى توضيحاتها، بينما رجل يرافقها برز في الفيديو محاولا إسعافها .. ليبدأ ضرب جماعي للاثنين.
الضحيتان قصدتا دركيي جمعة اسحيم فور تعرضهما للاعتداء، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، مصرحين بتعرضهما للإيذاء على أيدي عصابة قامت، أيضا، بسلبهما هاتفيهما المحمولين.
مصدر هسبريس قال إن الفتاة الضحية طالبة صرّحت باشتغالها على بحث في الجيولوجيا، محوره المنطقة التي عرفت النازلة. كما كشف أن التحرك الفوري للدركيين لم ينجح في القبض على المهاجمين.
جدير بالذكر أن العديد من نشطاء فضاء التواصل الرقمي طالبوا بفتح تحقيق في هذا الاعتداء عقب بروز الفيديو، منادين بمتابعة المعتدين قضائيا لردع من يعتبرون أنفسهم "حراس الأخلاق والفضيلة"، وتجنب فوضى "المحاكمات الشعبية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
فيديو مقزز و جريمة نكراء من مجموعة من الرعاع قليلي المروءة
يجب تطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء المجرمين
حتى وإن وجدوهما في حال مشبوه وجب التنبيه والنصيحة واانهي وإبلاغ المسؤولين للتدخل.
السيبة خطر اجتماعي يسير إلى التسيب والفوضى.
الله يهدي ما خلق
رمضان مبارك
كن لقاو فيهم العيب يعيطو للسلطات
الي كيضرب مرا و يكول انا راجل...بعيدة عيله هاد الكلمة!!
الاعراب اشد كفرا و نفاقا
قضاء المملكة المغربية وحده له الحق في محاسبة من انتهك القوانين الجاري بها العمل.
نلتمس و نرجو من السلطات،معاقبة الجناة و عدم التساهل معهم.
المنطقة بين الصويرة غربا إلى قلعة السراغنة شرقا ومن ايمنتانوت جنوبا إلى سيدي بنور شمالا تضم شعوبا بينهم وبين التحضر هوة سحيقة. ..إلا من رحم ربك
فقط محاكم المملكة لها حق متابعة من خالف القوانين الجاري بها العمل.
نلتمس من السلطات مباشرة البحث و معاقبة الجناة عاجلا.
المنكر هو ليعايشين فيه . يجب التصدي لهؤلاء المرتزقة.
انشري يا هسيريس
ربي كبير... وعزتي وجلالي لأنصرن المظلوم ولو بعد حين
_سقراط