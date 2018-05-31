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الرئيسية | حوادث | مصدر: "اعتداء الملثمين" سجّل قبل أسبوع .. والنهاية كانت بالسرقة

مصدر: "اعتداء الملثمين" سجّل قبل أسبوع .. والنهاية كانت بالسرقة

مصدر: "اعتداء الملثمين" سجّل قبل أسبوع .. والنهاية كانت بالسرقة
هسبريس من الرباط
الخميس 31 ماي 2018 - 17:00

قال مصدر خاص بهسبريس إن شريط الفيديو الذي يوثق ملثمين يعتدون على رجل وامرأة، بداعي "الفساد في رمضان" وفق تعبير البارزين فيه، يعود إلى واقعة تمت بتاريخ 24 ماي الجاري.

وأضاف المصدر، غير راغب في كشف هويته للعموم، إن ما جرى يرتبط بـ"دوّار أولاد عمران" في جماعة "جمعة اسحيم" بإقليم آسفي، وقد كان محط تدخل لعناصر الدرك الملكي بالمنطقة.

ويُظهر "الفيديو" المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء على رجل وامرأة وهما على متن سيارة، في منطقة خالية، بعد أن أوقفهما ملثمون مسلحون بعصي وهراوات، متهمين إياهما بـ"الفساد في رمضان".

الشريط وثّق شابة، يسيل أنفها دما، وهي تستعطف المعتدين للاستماع إلى توضيحاتها، بينما رجل يرافقها برز في الفيديو محاولا إسعافها .. ليبدأ ضرب جماعي للاثنين.

الضحيتان قصدتا دركيي جمعة اسحيم فور تعرضهما للاعتداء، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، مصرحين بتعرضهما للإيذاء على أيدي عصابة قامت، أيضا، بسلبهما هاتفيهما المحمولين.

مصدر هسبريس قال إن الفتاة الضحية طالبة صرّحت باشتغالها على بحث في الجيولوجيا، محوره المنطقة التي عرفت النازلة. كما كشف أن التحرك الفوري للدركيين لم ينجح في القبض على المهاجمين.

جدير بالذكر أن العديد من نشطاء فضاء التواصل الرقمي طالبوا بفتح تحقيق في هذا الاعتداء عقب بروز الفيديو، منادين بمتابعة المعتدين قضائيا لردع من يعتبرون أنفسهم "حراس الأخلاق والفضيلة"، وتجنب فوضى "المحاكمات الشعبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - fidel marocain الخميس 31 ماي 2018 - 17:07
on demande une peine de 20ans minimum pour ses barbares
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18
2 - زاكي الخميس 31 ماي 2018 - 17:08
هل نحن مواطنين في دولة في القرن 21 ? ام نعيش نحن سيطرة داعش ? ينبغي الكثير من الحزم و الصرامة لوقف الاعتداءات الهمجية لبعض الابواش.
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34
3 - يونس السلفي الخميس 31 ماي 2018 - 17:09
يجب الضرب بأيدي من حديد على كل من سولت له نفسه ترويع المواطنين
فيديو مقزز و جريمة نكراء من مجموعة من الرعاع قليلي المروءة
يجب تطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء المجرمين
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27
4 - مواطن الخميس 31 ماي 2018 - 17:09
هي إشكالية تربية وتعليم في النهاية. والدولة تنفق على الامن والسجون ما بامكانها توفيره لو انفقت على تعليم جيد. وانتظروا المزيد مع التخلي على المجانية واهانة المدرسة العمومية
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5 - ماسينيسا الخميس 31 ماي 2018 - 17:09
إذا لم تتم معاقبة هؤلاء الهمج فاقرأوا السلام على هذا البلد.
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11
6 - marokkii الخميس 31 ماي 2018 - 17:10
انا سبيت العصابة في التعليق لاكن هيسبريس لم تنشر تعليقي ونشرت في تعليق اخر قلت هؤلاء قطاع الطرق.الحقيقة ظهرت الفتاة باحتة في الجيولوحيا حشومة عليهم بزاف نعلة الله عليهم تكرفصو عليهم
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12
7 - الطنز البنفسجي الخميس 31 ماي 2018 - 17:11
مهما كانت الشبهة.. لا يحق لأي أحد ذاك التدخل العنيف لأن هناك ولي أمر بجهاز أمني متخصص.
حتى وإن وجدوهما في حال مشبوه وجب التنبيه والنصيحة واانهي وإبلاغ المسؤولين للتدخل.
السيبة خطر اجتماعي يسير إلى التسيب والفوضى.
الله يهدي ما خلق
رمضان مبارك
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8
8 - Houssine الخميس 31 ماي 2018 - 17:13
اقتراب التصويت موروكو 2026
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0
9 - واقع أليم الخميس 31 ماي 2018 - 17:13
الله يشوف من حال هاد الأمة!!
كن لقاو فيهم العيب يعيطو للسلطات
الي كيضرب مرا و يكول انا راجل...بعيدة عيله هاد الكلمة!!
الاعراب اشد كفرا و نفاقا
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10 - غاضب الخميس 31 ماي 2018 - 17:13
ان قضاء الشارع هو ضرب من العبث،وغير مقبول ابدا ابدا ابدافي وطننا المغرب الذي يضمن دستوره حقوق الافراد.
قضاء المملكة المغربية وحده له الحق في محاسبة من انتهك القوانين الجاري بها العمل.
نلتمس و نرجو من السلطات،معاقبة الجناة و عدم التساهل معهم.
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11 - salima الخميس 31 ماي 2018 - 17:14
آش هاد الهيماج اش هاد الظلمات. ..فين غاديين بهاد تاهيماجيت. .السيدة باحثة في الجيولوجيا قرات تاعيات أو فالاخر يضربوها وحدين ما عرفين من الألف من الزرواطة. .. لا حول و لا قوة الا بالله الله ياخذ فيهم الحق.
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12 - مغربيييييييي الخميس 31 ماي 2018 - 17:16
اصلا تلك المنطقة معروفة باناسها الفظظة و تقاليدها البالية. ..لايجب تطبيق القانون إلا من طرف أهله وذوي الإختصاص. .وليس كل من هب ودب يأخذ بعصاه ويعمل في الناس ضربا. ....
المنطقة بين الصويرة غربا إلى قلعة السراغنة شرقا ومن ايمنتانوت جنوبا إلى سيدي بنور شمالا تضم شعوبا بينهم وبين التحضر هوة سحيقة. ..إلا من رحم ربك
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13 - الحسين الخميس 31 ماي 2018 - 17:16
هؤلاء التتار الجدد تجد أغلبهم لم يصل ولو ركعة واحدة في حياته. الجهل يغار عن الأخلاق . رحم الله المتنبي: متى يكتمل البنيان عندك تمامه/ إذا كنت تبني وغيرك يهدم.
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14 - غاضب الخميس 31 ماي 2018 - 17:16
قضاء الشارع مرفوض،وهو نوع من التهور و الدناءة.
فقط محاكم المملكة لها حق متابعة من خالف القوانين الجاري بها العمل.
نلتمس من السلطات مباشرة البحث و معاقبة الجناة عاجلا.
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15 - شوهة الخميس 31 ماي 2018 - 17:16
داكش باين بلي راه عملية ديال كرساج . كلشي ملتم عارفين اش كايديرو . للاسف في بلاد الامن و الامان لا يغلب الا قانون الغابة بداعي تغيير المنكر .
المنكر هو ليعايشين فيه . يجب التصدي لهؤلاء المرتزقة.
انشري يا هسيريس
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16 - احمد الخميس 31 ماي 2018 - 17:18
الدرك لم يوقف المعتدين لان القضية لم تضل للرأي العام. لكن دبا فضحهم الله.

ربي كبير... وعزتي وجلالي لأنصرن المظلوم ولو بعد حين
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17 - مواطنة غيورة الخميس 31 ماي 2018 - 17:19
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.يعجز اللسان عن التعبييير.الفيديو جد معبر.لا تعليييق
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18 - ba aziz الخميس 31 ماي 2018 - 17:19
الإخوان أنا باش نكون صريح معاكم ليس كل شيء نلوحوه على الدولة هاد الناس راه بزاف أو مامربينش غياب التام للأسرة ، و الناس في العصور الوسطى و مربين على هاد الجراثيم بملايين السنين.
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19 - dodi الخميس 31 ماي 2018 - 17:20
هذا إرهاب دعشوي يجب على الدوله تحمل مسؤوليتها لأن الأمرخطير
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20 - بوعجاجة الخميس 31 ماي 2018 - 17:20
‏الانسان بدون قانون،أشر انواع الحيوانات

‏_سقراط
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