24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/05/2018
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:14
|12:30
|16:10
|19:37
|21:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- لو صححوا الرؤية لاتحدوا غالبا
- فجر بامي
- خلافة الرئيس أبو مازن بين القانون والسياسة
- شركات المغرب ترفع وارداتها من الزبدة والجبن
- "الإسلاموفوبيا" تتصاعد في أوروبا خلال رمضان
التاريخ المحاصر ـ 15 ـ .. هكذا تم إلصاق تهمة العمالة بالخطابي (5.00)
- دعوة الحوامل والمرضى إلى الصيام تجرّ انتقادات على الفايد - (139)
- المقاطعة تُخْضع الحكومة بتسقيف المحروقات ومراجعة قانون الأسعار - (90)
- الناصري يشحذ التضامن مع "الملحمة" ويحذر من "أعداء الوطن" - (80)
- رصيف الصحافة: العثماني يضع سقفا لهامش ربح شركات المحروقات - (73)
- رونار يعد بإسعاد الجماهير المغربية ويحذر المنتخب من مفاجأة إيرانية - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
النصب باسم القصر يطيح بسفير سابق للمملكة
الخميس 31 ماي 2018 - 17:20
تعاطيا مع فتح القضاء تحقيقا ضمن الفيديو الذي يظهر عملية نصب باسم مقربين من القصر، يعود إلى 28 ماي الجاري وتم تصويره بفيلا في الهرهورة، قدّمت مجموعة من الأضناء أمام النيابة العامة المختصة.
المجموعة، التي ضبطتها سرية الدرك الملكي الساهرة على التحقيق في القضية، تتشكل من 6 أفراد تتراوح أعمارهم بين 24 و60 عاما؛ بينهم الوسيط الذي برز في التسجيل المذكور.
وقد جرى تقديم أعضاء المجموعة الستة المعنيين أمام الادعاء باستئنافية العاصمة؛ ومن ضمنهم سفير سابق للمملكة المغربية وصل إليه المباشرون تحقيقاتهم في هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - riad الخميس 31 ماي 2018 - 17:39
ما تنساوش هادوك للي عاطين 80 مليون من اجل التهررب الضريبي
2 - المهدي الخميس 31 ماي 2018 - 17:41
هذا السفير ينصب باسم القصر وهو داخل المغرب قريب من بيت النار اما عندما كان سفيرا آمراً ناهياً بعيدا عن أعين الرقابة فالله وحده يعلم كيف كان يفترس .. أشووووف أسيدنا شكون اللي كيمثلك فالخارج !
3 - حسن الري_ش الخميس 31 ماي 2018 - 17:42
اللهم ان هذا منكر!!!!سفير سابق هذا يظهر حقيقة من يتولون المسؤولية ببلادنا....وشعارهم الدائم :هاك ورى ما فيها حزارة.نصابون وفاسدون لا مباديء لهم ولا اخلاق وستسمعون وترون انه سيطلع منها كما تسل الشعرة من العجينة !!!ويضحى بالاخرين ونبينا عليه الصلاة والسلام ومريضنا معندو باس...وما استغرب له كيف لا يزال مغفلون ببلدنا يبحثون على من يتوسط لهم !!!!عم الفساد وانتشر لا حول ولا قوة الا بالله.
4 - وحدوي الخميس 31 ماي 2018 - 17:58
وزير .....سفير....والي .....باشا .....قايد .....شيخ....مقدم...مواطن بسيط سلسلة غذائية يحكمها قانون الغاب ولكم ان تتخيلوا وضعية المواطن البسيط داخل هذه السلسلة
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4