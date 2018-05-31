النصب باسم القصر يطيح بسفير سابق للمملكة

هسبريس من الرباط

تعاطيا مع فتح القضاء تحقيقا ضمن الفيديو الذي يظهر عملية نصب باسم مقربين من القصر، يعود إلى 28 ماي الجاري وتم تصويره بفيلا في الهرهورة، قدّمت مجموعة من الأضناء أمام النيابة العامة المختصة.

المجموعة، التي ضبطتها سرية الدرك الملكي الساهرة على التحقيق في القضية، تتشكل من 6 أفراد تتراوح أعمارهم بين 24 و60 عاما؛ بينهم الوسيط الذي برز في التسجيل المذكور.

وقد جرى تقديم أعضاء المجموعة الستة المعنيين أمام الادعاء باستئنافية العاصمة؛ ومن ضمنهم سفير سابق للمملكة المغربية وصل إليه المباشرون تحقيقاتهم في هذه القضية.