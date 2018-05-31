فيديوهات إباحية تجر مغربيا أمريكيا إلى القضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

حددت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، يوم الـ 14 من يونيو تاريخا لانطلاق أولى جلسة للبت في الملف رقم 2018/2642/864 الذي يتابع فيه مستثمر سياحي مغربي أمريكي، بتهم "استدراج فتيات قاصرات من دوار الغريبي بإقليم شيشاوة وهتك عرضهن وتصويرهن في مشاهد خليعة وصنع مواد إباحية".

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر مارس الماضي حين وضع المعني بالأمر، ذو 30 عاما والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، شكاية ضد قريب له بتهمة اقتحام منزله. بعدها، مكّن المشتكى به مصالح الضابطة القضائية للدرك من قرص مدمج يحتوي على فيديوهات قام المعني بالأمر بتسجيلها لضحاياه (قاصرات ومتزوجات) أثناء الاعتداء عليهن جنسيا على مدار 4 سنوات.

وكان المغربي ذو الجنسية الأمريكية قد اختفى عن الأنظار بعدما علم بتسريب القرص المدمج الذي يكشف تفاصيل ممارساته الجنسية الشاذة مع قاصرات بإقامته السياحية بالمنطقة إلى السلطات المحلية، ليضطر بعد ذلك إلى تقديم نفسه لرجال الدرك بمنطقة "مجاط" بإقليم شيشاوة.

وبعد الاستماع إليه من طرف رجال الدرك في محضر رسمي، والانتقال إلى إقامته السياحية بدوار المذكور، ومعاينة آلات التصوير بإحدى غرف النوم التي ظهرت في المشاهد الخليعة، اعترف المتهم بجميع أفعاله، مؤكدا أن ممارساته الجنسية مع القاصرات كانت رضائية.

يذكر أن المتهم أحيل في البداية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت التي قررت عدم الاختصاص، لتتم احالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي بدوره قرر إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.