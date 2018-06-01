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كُتّاب وآراء
وزان .. الإفراج عن معتقلي "أحداث سمك زومي"
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان، اليوم الخميس، بالإفراج عن أربعة أشخاص موقوفين على خلفية "أحداث السمك بجماعة زومي"، بعد التحقيق معهم من طرف عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بوزان.
وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وزان بالإفراج عن الأشخاص الموقوفين ومتابعتهم في حالة سراح، مقابل كفالة قدرها 1000 درهم لاثنين منهم، فيما تم إعفاء اثنين آخرين من الكفالة.
وكان السوق الأسبوعي بجماعة زومي، التابعة ترابيا لإقليم وزان، قد شهد، الاثنين المنصرم، اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية دخولهم في مناوشات ومشاحنات مع عناصر السلطة المحلية وباعة السمك، عقب نداء عممه نشطاء فيسبوكيون لمقاطعة شراء الأسماك بالأسواق الأسبوعية بجماعات مقريصات وبوقرة وتروال وزومي، فيما جرى اعتقال رابع في اليوم الموالي.
وكانت النيابة العامة قد قررت تمديد فترة الحراسة النظرية وإرجاع المسطرة إلى عناصر الدرك الملكي قصد تعميق البحث مع الموقوفين والاستماع إليهم في محاضر رسمية، لتقرر الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح.