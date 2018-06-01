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الرئيسية | حوادث | حريق مهول يلتهم مستودعا للمتلاشيات بمراكش

حريق مهول يلتهم مستودعا للمتلاشيات بمراكش

حريق مهول يلتهم مستودعا للمتلاشيات بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 01 يونيو 2018 - 01:19

اندلع حريق مهول، قبل أذان صلاة مغرب الخميس، بمستودع للمتلاشيات يتواجد بجوار السوق الممتاز مرجان بحي الازدهار بمقاطعة جليز بمراكش، خلف حالة استنفار كبيرة في مختلف المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان لتتبع عملية الإطفاء.

وبذلت فرق الوقاية المدنية مجهودا جبارا استمر إلى ما بعد أذان صلاة المغرب للحيلولة دون امتداد الحريق، بمنطقة تعج بالمحلات التجارية.

وتمكنت عناصر الإطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة، والذي لم يخلف خسائر بشرية، فيما كانت خسائره المادية كبيرة.

يذكر أن عناصر الشرطة العلمية والتقنية ومصالح الأمن التابعة للدائرة 16 فتحت تحقيقا أوليا لمعرفة أسباب وملابسات الحريق وظروفه.

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