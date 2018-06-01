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الرئيسية | حوادث | انهيار منزل بمراكش يثير يرعب "سكان الزمراني"

انهيار منزل بمراكش يثير يرعب "سكان الزمراني"

انهيار منزل بمراكش يثير يرعب "سكان الزمراني"
إبراهيم مغراوي
الجمعة 01 يونيو 2018 - 15:10

خلّف انهيار جدران منزل بدرب الزمراني بأكيوض التابع لمقاطعة جليز بمراكش، صباح اليوم الجمعة، حالة من الهلك والخوف في نفوس السكان القاطنين بالدور المجاورة.

إسماعيل بوريشة، من أبناء هذا الحي الهامشي، قال لهسبريس: "هذا ما نبهنا إليه مرارا؛ فالسكن في هذا الحي هو شهادة وفاة في كل حين ولحظة، لأن جل منازله آيلة للسقوط"، مضيفا أن "هذا التجمع السكني تعرض للتهميش بالرغم من وضعته المزرية، لأن كل القاطنين به يعانون من الهشاشة الاجتماعية".

وأورد المتحدث نفسه: "عمر هذا الدوار يتجاوز قرنا من الزمن، وتقطنه حوالي 170 أسرة، ويعتبر العمود الفقري لتأسيس التجمع السكني أكيوض، ولا يزال القاطنون به لم يستفيدوا من أي برنامج للتنمية البشرية، ولا أي برنامج يهم السكن غير اللائق، بعدما تلقوا وعودا منذ سنة 2008، لكن دون جدوى".

يذكر أن المصالح الأمنية بمراكش فتحت، بتنسيق مع السلطات المحلية التي انتقلت إلى موقع انهيار المنزل، تحقيقا أوليا معمقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات التي كانت وراء الحادث، الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

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