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الرئيسية | حوادث | إيقاف وسيط ينشط في الهجرة السرّية بالبروج

إيقاف وسيط ينشط في الهجرة السرّية بالبروج

إيقاف وسيط ينشط في الهجرة السرّية بالبروج
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 02 يونيو 2018 - 01:06

أحالت عناصر الدرك الملكي بالبروج أحد المشتبه فيه بالوساطة في الهجرة السرّية إلى دول أوروبية عبر ليبيا على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، للنظر في التهم المنسوبة إليه.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن عددا من المرشحين للهجرة السرية الخارجية عادوا من دولة ليبيا بعدما لم يتمكّن الضحايا من العبور إلى الضفّة الأخرى، متهمين الوسيط بعدم الوفاء بالوعود المتفّق عليها مقابل مبالغ مالية تختلف من مترشّح إلى آخر.

وحسب المصادر ذاتها فإن عناصر الدرك الملكي تعاملت بجدّ مع شكايات الضحايا الذين يفوق عددهم خمسة أشخاص، يبسطون فيها تقديم مبالغ مالية تراوحت بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم لكل مترشح، حيث جرى إيقاف المشتبه فيه والاستماع إليه في محضر رسمي، وعرضه على أنظار وكيل الملك بسطات في حالة اعتقال لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.

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