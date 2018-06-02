حجز أجهزة إلكترونية مهربة بمعبر باب سبتة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة من حجز هواتف وأجهزة إلكترونية مهربة بقيمة تفوق مليون و 11 ألف درهم.

عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة أوقفت سيارة نفعية مرقمة بالخارج، كانت في طريقها لمغادرة الثغر، حاول سائقها الفرار من عملية المراقبة الروتينية بالمعبر الحدودي.

وأشار إلى أن عملية التفتيش الدقيق للسيارة أسفرت عن العثور على 494 هاتفا نقالا من النوع الرفيع، و 160 سماعة متطورة، و 140 كابلا.

وأكد المصدر ذاته أنه تم إيقاف سائق السيارة وتقديمه للشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة، كما تم حجز البضائع المهربة لفائدة البحث.