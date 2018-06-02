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كُتّاب وآراء
تفكيك مصنع "البخور المغشوشة" ناحية سطات
تمكّنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد مراح سرية سطات من تفكيك مصنع متخصص في صناعة "البخور" المغشوشة بمنطقة أولاد فارس، وإيقاف أربعة أشخاص للاشتباه فيهم بممارسة أشغال بدون ترخيص.
وحسب مصادر هسبريس فإن مراقبة روتينية لدورية الدرك بأولاد امراح سيدي حجاج، دائرة ابن أحمد، أوقفت إحدى السيارات الخاصة وعملت على تفتيشها، فاكتشفت مواد مختلفة تستعمل في "البخور والطيبة" مشكوك في أمرها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن عناصر الدرك انتقلت إلى منطقة أولاد فارس، واقتحمت المعمل السرّي للبخور، بعد إذن من النيابة العامة المختصة، حيث حجزت ما يفوق 50 كيسا مملوءا بالبخور، وآلات كانت تستعمل في طحن بقايا نجارة الخشب وإضافتها إلى مواد الطيبة للحصول على" البخور المغشوش"، وكذا سيارة خفيفة كانت تستعمل في نقل تلك المواد.
وبعد استئذان النيابة العامة المختصة في الدائرة القضائية بسطات، أعطت تعليماتها لعناصر الضابطة القضائية بأولاد مراح من أجل وضع الأشخاص الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه فيهم بإنشاء معمل "البخور" دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية.