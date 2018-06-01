ضحايا "فقيه الحوز" يستفدن من مصاحبة نفسية

إبراهيم مغراوي

انطلقت، اليوم الجمعة بجماعة ستي فاضمة في إقليم الحوز، عملية الإنصات والمصاحبة النفسية لضحايا إمام مسجد دوار بيحلوان، الذي هتك عرض فتيات قاصرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن لجنة مختلطة تتكون من ممثل السلطة المحلية وكل من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والتعاون الوطني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حلت بالمنطقة المذكورة، في إطار عملية المصاحبة النفسية والاجتماعية للطفلات ضحايا الفقيه المذكور.

وكان عمر التويمي عامل إقليم الحوز،خلال زيارته للدوار نفسه يوم الاثنين المنصرم، قد وجّه إلى ضرورة تخصيص دعم نفسي لدعم الضحايا وأسرهن، لمساعدتهن على تجاوز الآلام النفسية التي خلفها الاعتداء عليهن وكتمنها زمنا طويلا؛ وهو ما يستدعي دعمهن وتأهيلهن لتسهيل عملية الاندماج الاجتماعي من جديد، وتمكينهن من المصالحة مع ذواتهن المجروحة.

وفي السياق نفسه، طالب بعض الجمعويين بالمنطقة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بضرورة العناية بأسرة الفقيه الذي يقبع بسجن لوداية في انتظار محاكمته؛ لأن أبناءه هم بدورهم في حاجة إلى عناية ودعم نفسيين مثلهم مثل الضحايا الأخريات، فالألم واحد وإن اختلفت الجراح.

جدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ستي فاضمة أوقفت، ليل الجمعة الماضية، إمام المسجدعلى خلفية اتهامه بهتك عرض سبع فتيات؛ تتراوح أعمارهن بين تسع سنوات و16 سنة.