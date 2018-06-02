درك اشتوكة يوقف متورطين في عمليات سرقة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكّنت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، الجمعة، من توقيف ثلاثة شبان وهم متلبّسين بتنفيذ عملية سرقة هاتف نقال تحت التهديد بأسلحة بيضاء في منطقة "إعتران"، التابعة للجماعة الترابية واد الصفا، والتي استهدفت راكب دراجة، وذلك بالاستعانة بناقلة خفيفة تابعة لإحدى وكالات تأجير السيارات.

وأفضت التحريات الأولية التي باشرتها مصالح الدرك الملكي مع الموقوفين إلى اعترافهم بتنفيذ عمليات سرقة همّت محلا تجاريا بإحدى محطات توزيع الوقود في الجماعة الترابية آيت واد ريم، والسطو على سيارة خفيفة بعد الاعتداء على سائقها والاستيلاء على ما بحوزته من أغراض شخصية، وذلك قبل ثلاثة أيام.

ووُضع الموقوفون الثلاثة، الذين ينحدرون من كل من آيت واد ريم وبلفاع وآيت ملول، ويبلغ عمر اثنين منهم 19 سنة، فيما الآخر يبلغ 22 سنة، تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، في انتظار عرضهم على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.