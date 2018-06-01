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كُتّاب وآراء
مروحية الطوارئ تنقل شخصا من وزان إلى الرباط
نقل شخص يبلغ 45 سنة من عمره، اليوم الجمعة، بواسطة المروحية الطبية التابعة للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش بالمديرية الجهوية للصحة طنجة تطوان الحسيمة، من مستشفى أبو القاسم الزهراوي بوزان إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بمدينة الرباط، تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص في طب المستعجلات والكوارث.
وأورد مصدر لهسبريس أن المريض، الذي ينحدر من جماعة زغيرة بإقليم وزان، ولج قسم المستعجلات بمستشفى أبو القاسم الزهراوي يوم أمس وهو يعاني من فقر دم حاد، وقيء دموي، فتبين للطاقم الطبي، بعد الكشوفات الأولية، أنها أعراض تتوافق مع قرحة المعدة، فتمت العناية المستعجلة به على هذا الأساس في وحدة العناية المركزة، وتم تمكينه من أكياس دم العلاجات الأولية.
وأضاف المصدر ذاته أنه لعدم توفر قسم مختص في علاج أمراض الجهاز الهضمي تم ربط الاتصال بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لنقل المريض، على وجه السرعة، إلى المستشفى الجامعي "السويسي".