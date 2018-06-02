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الرئيسية | حوادث | أمن أكادير يوقف متهما بسرقة محل لبيع التبغ

أمن أكادير يوقف متهما بسرقة محل لبيع التبغ

أمن أكادير يوقف متهما بسرقة محل لبيع التبغ
هسبريس من أكادير
السبت 02 يونيو 2018 - 07:27

تمكنت عناصر فرقة الدراجين بولاية أمن أكادير، الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه بحي الباطوار، إثر جولات المراقبة التي تقوم بها دورية لفرقة الدراجين، إذ أسفرت عملية تفتيشه عن حجز كيس يحتوي على عدد كبير من الأوراق والقطع النقدية وبطائق التعبئة وعلب السجائر وأغراض أخرى، بالإضافة إلى معدات حديدية ومفكات براغي ومفاتيح.

المصدر نفسه كشف أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في مجال السرقات، ضبط مباشرة بعد اقترافه سرقة بالكسر استهدفت محلا لبيع التبغ بالحي الصناعي للمدينة.

وتمت إحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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