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كُتّاب وآراء
أمن خريبكة يوقف متورطا في ترويج الشيرا
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف شاب بالمدينة ذاتها، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ"مسك وترويج واستهلاك مخدر الشيرا ومادة "الكيف"، وحيازة السلاح الأبيض".
وأوضحت مصادر الجريدة أن المشتبه فيه شكل موضوع مجموعة من برقيات البحث على الصعيد الوطني، إذ كان ينشط في توزيع وترويج مخدري الشيرا و"الكيف" بين صفوف المستهلكين والمروجين بالتقسيط. ومكنت العمليات المنجزة في هذا الإطار من حجز كمية من مخدر الشيرا تقدر بـ600 غرام، و600 غرام أخرى من سنابل "الكيف"، و300 غرام من أوراق التبغ المجفف.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكابه تلك الأفعال، في أفق تقديمه أمام القضاء لمتابعته حسب المنسوب إليه.