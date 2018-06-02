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الرئيسية | حوادث | شجار يفضي إلى مصرع شاب بمدينة القصر الكبير

شجار يفضي إلى مصرع شاب بمدينة القصر الكبير

شجار يفضي إلى مصرع شاب بمدينة القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
السبت 02 يونيو 2018 - 09:40

أدى شجار نشب بين ثلاثة شبان، مساء الجمعة، بمنطقة غرسة بنجلون بالقصر الكبير، إلى وفاة أحدهم إثر تلقيه طعنتين في الفخذ والكلية.

ولفظ الضحية (من مواليد 1991) أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير.

وقد تمكنت عناصر فرقة الأبحاث بالشرطة القضائية بالقصر الكبير من إيقاف المتورطين، حيث تم وضعهما تحت الحراسة النظرية للتحقيق معهما، وتقديمهما إلى العدالة.

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